Złodziejka wygląda jak Jennifer Lopez! Ukradła akumulatory. "Potrzebny test na DNA"

Aresztowanie 35-letniej Cyreny Anne Quast wywołało sensację, gdy jej uderzające podobieństwo do Jennifer Lopez zszokowało internautów.

Złodziejka, do złudzenia przypominająca słynną gwiazdę, została zatrzymana za kradzież.

Poznaj mroczną przeszłość sobowtóra J.Lo, który ma na koncie znacznie więcej poważnych przewinień niż tylko ostatnia kradzież.

Złodziejka uderzająco podobna do wielkiej gwiazdy. Fani radzą: "Zróbcie test DNA"

Podobno każdy ma swojego sobowtóra, ale w tym przypadku skala podobieństwa jest niewiarygodna. Amerykańskie serwisy informacyjne rozpowszechniły policyjne zdjęcie niejakiej Cyreny Anne Quast, 35-letniej złodziejki z Minnesoty, która pod koniec sierpnia została zatrzymana za kradzież dwóch podwójnych pakietów akumulatorów do elektronarzędzi o wartości około 580 dolarów ze sklepu w Monticello. Kobieta jest wprost łudząco podobna do 57-letniej Jennifer Lopez!

Internauci są w szoku. "Przecież to J.Lo!", "To jakiś błąd w matriksie", "Jennifer, musisz zrobić z nią testy DNA, to nie przypadek, to Twoja siostra" - piszą. "Daily Mail" informuje, że Quast została zwolniona z aresztu dzień po zatrzymaniu, musi się jednak mimo wszystko liczyć z poważnymi konsekwencjami swojego występku.

Sobowtór J.Lo to niezłe ziółko

Okazuje się bowiem, że sobowtórka wielkiej gwiazdy ma regularnie zatargi z prawem. "Jak wynika z dokumentów, Cyrena Ann Quast była już wcześniej aresztowana za szereg przestępstw, w tym posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu, ucieczkę przed policją i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a także za kilka wykroczeń drogowych" - wymienia serwis "New York Post".

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