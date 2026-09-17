Złodziejka wygląda jak Jennifer Lopez! Ukradła akumulatory. "Potrzebny test na DNA"

- Aresztowanie 35-letniej Cyreny Anne Quast wywołało sensację, gdy jej uderzające podobieństwo do Jennifer Lopez zszokowało internautów.
- Złodziejka, do złudzenia przypominająca słynną gwiazdę, została zatrzymana za kradzież.
- Poznaj mroczną przeszłość sobowtóra J.Lo, który ma na koncie znacznie więcej poważnych przewinień niż tylko ostatnia kradzież.
Złodziejka uderzająco podobna do wielkiej gwiazdy. Fani radzą: "Zróbcie test DNA"
Podobno każdy ma swojego sobowtóra, ale w tym przypadku skala podobieństwa jest niewiarygodna. Amerykańskie serwisy informacyjne rozpowszechniły policyjne zdjęcie niejakiej Cyreny Anne Quast, 35-letniej złodziejki z Minnesoty, która pod koniec sierpnia została zatrzymana za kradzież dwóch podwójnych pakietów akumulatorów do elektronarzędzi o wartości około 580 dolarów ze sklepu w Monticello. Kobieta jest wprost łudząco podobna do 57-letniej Jennifer Lopez!
Internauci są w szoku. "Przecież to J.Lo!", "To jakiś błąd w matriksie", "Jennifer, musisz zrobić z nią testy DNA, to nie przypadek, to Twoja siostra" - piszą. "Daily Mail" informuje, że Quast została zwolniona z aresztu dzień po zatrzymaniu, musi się jednak mimo wszystko liczyć z poważnymi konsekwencjami swojego występku.
Sobowtór J.Lo to niezłe ziółko
Okazuje się bowiem, że sobowtórka wielkiej gwiazdy ma regularnie zatargi z prawem. "Jak wynika z dokumentów, Cyrena Ann Quast była już wcześniej aresztowana za szereg przestępstw, w tym posiadanie narkotyków, jazdę pod wpływem alkoholu, ucieczkę przed policją i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a także za kilka wykroczeń drogowych" - wymienia serwis "New York Post".