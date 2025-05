Złota toaleta za 4,8 mln funtów zniknęła z Pałacu Blenheim

37-latek został uznany za winnego udziału w spisku mającym na celu transfer mienia pochodzącego z przestępstwa. Jak ustalono, mężczyzna próbował znaleźć nabywcę na kruszec pochodzący z rozmontowanego dzieła sztuki.

"Został wykorzystany przez przestępców"

Sędzia podkreślił, że 37-latek nie odniósł żadnej osobistej korzyści i nie był bezpośrednio zaangażowany w samą kradzież. Według sądu, mężczyzna został „wykorzystany” ze względu na swoje legalne kontakty w słynnym londyńskim centrum jubilerskim Hatton Garden. To właśnie jego znajomości w branży zegarków luksusowych miały skłonić jednego ze sprawców kradzieży do wciągnięcia go w przestępczy proceder.

A 37-year-old man has been given a suspended sentence for his involvement in the theft of an 18-carat gold toilet from Blenheim Palace. Five thieves stole the toilet in September 2019 in a high-speed raid. pic.twitter.com/CaPAFu2zNI— Channel 4 News (@Channel4News) May 19, 2025

Zuchwały skok i straty nie do odzyskania

Skradziona toaleta, zatytułowana „America”, była częścią wystawy włoskiego artysty Maurizia Cattelana. Praca miała symbolizować przesyt na rynku sztuki oraz amerykański sen o równości szans. Toaleta została zainstalowana w Pałacu Blenheim – XVIII-wiecznej rezydencji wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znanej jako miejsce narodzin Winstona Churchilla.

Podczas kradzieży doszło do zalania i zniszczenia części zabytkowego obiektu, ponieważ instalacja była w pełni podłączona do sieci wodnej. Do dziś nie odzyskano ani grama złota, z którego wykonano rzeźbę – wszystko wskazuje na to, że została rozebrana i sprzedana w częściach.

Dwóch głównych sprawców, którzy zaplanowali i wykonali kradzież - jak informuje "The Guardian" - mają usłyszeć wyroki w przyszłym miesiącu. Na nagraniach z monitoringu widać pięciu mężczyzn biorących udział w skoku – jak dotąd zatrzymano tylko dwóch z nich.