Wojna na Ukrainie. Zmasowany ostrzał miast. Są zabici

Do zmasowanego ostrzału ukraińskich miast doszło najpierw w nocy z piątku na sobotę (5/6 kwietnia). Rosja zaatakowała pociskami manewrującymi i dronami. Największe straty odnotowano w Charkowie na wschodzie Ukrainy, gdzie w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło siedem osób, a dziesięć osób zostało rannych. Rosyjskie drony uderzyły w zabudowania mieszkalne - uszkodzone zostały wielopiętrowe bloki mieszkalne i akademiki, a także budynki administracyjne, stacja benzynowa i samochody. - Ten atak na cywilów w Charkowie świadczy po raz kolejny, że Rosja jest państwem terrorystycznym - Ihor Terechow, mer Charkowa.

Rosjanie odpalili drony także w kierunku Kijowa. Ponadto dwie dobry atakowali dronami, a także pociskami rakietowymi, obwód zaporoski. Tutaj zginęły 4 osoby, a 23 zostało rannych. - Przez ostatnie dwa dni wróg terroryzował mieszkańców Zaporoża atakami rakietowymi. Zginęły cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Dwoje z nich zmarło w szpitalu – poinformował Iwan Fedorow, szef władz obwodu zaporoskiego.

Do kolejnego ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę (6/7 kwietnia). Jak poinformowano, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie 17 dronów, którymi Rosja zaatakowała. Wojska Putina użyły również pocisku lotniczego Ch-31 i jednego pocisku rakietowego Iskander-M. O ich strąceniu armia ukraińska nie informuje.

Jak uważa „The New York Times”, nasilenie rosyjskich bombardowań ma związek z faktem, że republikanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych zablokowali przekazanie pakietu pomocowego o wartości 60 mld dolarów dla Ukrainy. To mocno wpływa na możliwości obrony powietrznej, co wykorzystuje Putin powiększając zapasy rakiet, bomb kierowanych i dronów szturmowych, a także nasilając bombardowania.

Na tym jednak nie koniec złych informacji. - W miarę jak Rosja wzmagała bombardowania Charkowa z powietrza, po raz pierwszy użyła potężnych bomb kierowanych, aby uderzyć w miasto. Użycie zmodyfikowanych bomb stanowi nowe i potencjalnie śmiercionośne zjawisko, przed którym Ukraina ma niewielką obronę – informuje amerykański dziennik.

Specjaliści, z którymi rozmawiał „NYT” podkreślają, że szczegół nie groźne są „potężne bomby grawitacyjne zmodyfikowane za pomocą zestawu skrzydeł i systemów naprowadzania, aby umożliwić zrzucenie ich przez myśliwce poza zasięg ukraińskiej obrony powietrznej”.