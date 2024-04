Dziwne przemówienie Putina! Mówił o Napoleonie i Hitlerze. O co chodzi?!

Dziwne przemówienie Władimira Putina. Mówił o zemście za nieudane kampanie wojenne... Napoleona Bonaparte i Adolfa Hitlera

Agresywna retoryka Kremla i jego sprzymierzeńców nasiliła się od wybuchu wojny na Ukrainie. Wielokrotnie padały choćby słowa o tym, że Polska rzekomo dąży do rozbioru Ukrainy, by odzyskać należące niegdyś do Polaków jej zachodnie ziemie. Teraz wyjątkowo absurdalne, choć zupełnie inne słowa padły z ust Władimira Putina. Rosyjski prezydent, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną Interfax, oskarżył Zachód o szukanie zemsty na Rosji za... nieudane kampanie wojenne Napoleona Bonaparte i Adolfa Hitlera. "Jak wiadomo, Rosja przeżywa obecnie trudny okres w swojej historii. Wszyscy to rozumieją. Po upadku ZSRR nasi geopolityczni krytycy postanowili jeszcze bardziej zniszczyć to, co pozostało z historycznej Rosji, Federacji Rosyjskiej, i podporządkować to, co pozostało, swoim interesom geopolitycznym. Co zaskakujące, ktoś szuka zemsty za historyczne niepowodzenia w walce z Rosją, takie jak nieudane kampanie Hitlera i Napoleona przeciwko Rosji. Ktoś stara się zapewnić utrzymanie swojej hegemonii w dzisiejszym zmieniającym się świecie, szczególnie kosztem Rosji" - mówił Putin

Putin niedawno został zapytany o to, czy zaatakuje Zachód. Powiedział, że celem mogą stać się samoloty w państwach trzecich

Niedawno Putin podczas spotkania z rosyjskimi pilotami w obwodzie twerskim zapewniał, że doniesienia o możliwej napaści Rosji na Zachód to "kompletna bzdura", ale potem jednak sam nie wykluczył takiej opcji. „Nie mamy żadnych agresywnych zamiarów wobec tych państw” – oznajmił Putin. „Pomysł, że zaatakujemy jakiś inny kraj – a boją się tego Polska, kraje bałtyckie i Czesi – jest kompletną bzdurą. To tylko bzdury" - mówił. Potem jednak dodał, że każdy F-16 przekazany Ukrainie może stać się celem bez względu na swoją lokalizację. „Oczywiście, jeśli będą wykorzystywane z lotnisk w krajach trzecich, staną się dla nas legalnymi celami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują” - powiedział Putin. Tymczasem według "The New York Times" już latem tego roku kilkunastu pierwszych ukraińskich pilotów zakończy szkolenia do lotów na samolotach F-16. Są szkoleni w Danii, Wielkiej Brytanii i USA. Dania niedawno przekazała, że zamierza sprzedać część wycofywanych z jej armii F-16 Argentynie, a Ukrainie przekaże tylko 19 takich maszyn.

