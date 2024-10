Zmienią się granice państw w Europie! Podano ich nazwy, to może zaskoczyć

Zmieniła się granica między Włochami i Szwajcarią. Topniejący lodowiec sprawił, że trzeba było ją przesunąć

Zmianę granic współczesnych europejskich państw trudno nam sobie dziś wyobrazić. Gdy myślimy o tym, co mogłoby doprowadzić do takich przemian, przychodzi nam do głowy raczej jakaś wielka wojna, a tymczasem zupełnie inne czynniki naprawdę doprowadziły do tego, że wyznaczono nowe granice między dwoma europejskimi państwami! Na pewno wielu będzie zaskoczonych, gdy przeczyta, że chodzi o Włochy i Szwajcarię. Kraje te doszły do porozumienia w kwestii pewnego miejsca w rejonie słynnego szczytu Matterhorn w Alpachhttps://www.se.pl/temat/alpy,tg-UUUU-Z7hz-CBzG/. Teraz granica Włoch ze Szwajcarią będzie w nieco innym miejscu. Dlaczego? Otóż wszystko przez topniejące stopniowo lodowce w Alpach. Granica lodowca Theodul jest zarazem granicą między Włochami a Szwajcarią, a lodowiec topnieje. W ciągu 25 lat zrobiło się go o sto metrów mniej i mniej więcej o tyle oficjalnie przesunięto granicę w stronę Włoch, przez co Szwajcaria nieco powiększyła swoje terytorium.

Gdzie dokładnie zmieni się granica? Chodzi o rejon pod sławnym, spiczastym szczytem Matterhorn, jedną z najwyższych gór w Alpach

Gdzie dokładnie doszło do zmiany granic? Chodzi o rejon pod sławnym, spiczastym szczytem Matterhorn, jedną z najwyższych gór w Alpach, znajdującym się na granicznym terenie i widocznym choćby z Zermatt, popularnego narciarskiego kurortu w Szwajcarii. „Znaczne odcinki granicy są określone przez linie działów wodnych lub grzbietów lodowców, firnów lub wiecznego śniegu. Wraz z topnieniem lodowców te naturalne elementy ewoluują i zmieniają granicę państwową” — głosi oświadczenie szwajcarskiego rządu przesłane Bloombergowi” — powiedział szwajcarski rząd w oświadczeniu uzyskanym przez Bloomberga. Zmiany granicy zostały uzgodnione jeszcze w 2023 roku, a szwajcarski rząd oficjalnie zatwierdził je 27 września. We Włoszech korekta przechodzi jeszcze przez rozmaite urzędy. Dokładny przebieg nowej granicy zostanie ogłoszony, kiedy tylko obie strony zakończą procedury.

