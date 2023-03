Znany aktor ujawnił sekret Meghan Markle! Niewiarygodne, co knuła latami!

Tego ciosu Meghan z pewnością się nie spodziewała. Szkocki aktor Brian Cox, który gra jedną z głównych ról w hitowym i docenianym przez krytyków serialu "Sukcesja", udzielił ostatnio wywiadu, którym rozpętał prawdziwą burzę. W rozmowie z Haute Living New York poruszył wątek brytyjskiej rodziny królewskiej, która dzięki aktywności Meghan Markle i księcia Harry'ego przechodzi ostatnio dość poważny kryzys. "Zarzucił księżnej, że jest w pełni świadoma ustalonego systemu, którego częścią się stała i nie powinna być zszokowana dramatem, który wywołała" - relacjonuje rozmowę "New York Post".

Meghan Markle planowała wyjść za księcia?

"Nie można wchodzić do systemu, w którym ktoś został już przeszkolony do zachowywania się w określony sposób, a potem po prostu oczekiwać, że się od tego odetnie. Ona wiedziała, w co się pakuje" - stwierdził Cox. Zdradził też, że wie co nieco na temat przeszłości Meghan. Z tego, co mówi wynika, że Markle całe życie knuła, jak wżenić się w royalsów! "Te ambicje mogły kiełkować na wczesnym etapie jej życia. To były marzenia z dzieciństwa o poślubieniu czarującego księcia" - powiedział.

Wielka Brytania: król nie przyjechał na chrzest wnuczki, wnuczka nie pojedzie na koronację?

Wciąż nie wiadomo, czy skonfliktowana z dworem para pojawi się na oficjalnej koronacji króla Karola III (74 l.), zaplanowanej na 6 maja. Zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów król zaprosił ich na uroczystość, Harry (38 l.) i Meghan jednak wciąż nie potwierdzili obecności. "Może być tak, że Harry będzie uczestniczył w koronacji ojca sam, bo Meghan może nie być wystarczająco odważna ani silna, by się przyłączyć" - mówią eksperci od brytyjskiej monarchii. Meghan może także chcieć się zemścić za to, że nikt z royalsów nie pojawił się na zorganizowanym niedawno chrzcie jej córki, Lilibet, mimo że ich zaprosiła.

