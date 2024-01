Żółw gigant ma 192 lata i przyjął wizytę księcia! 76 lat temu odwiedziła go królowa

Josef Fritzl na wolności?! "Widziano go w kawiarniach, sąd zwolnił go warunkowo"

192-letni żółw poznał 88-letniego księcia Edwarda. 76 lat temu zwierzaka odwiedziła Elżbieta II. Nie była jeszcze wtedy królową!

Gdyby tylko ten żółw mógł mówić! Mieszkający na Wyspie Świętej Heleny ogromny zwierz imieniem Jonathan (192 l.) to oficjalnie najstarsza istota żyjąca na ziemskim globie. A wizyta, którą właśnie przyjął dostojny gad, szczególnie uzmysławia, jaki szmat czasu minął, zanim 192-latek wykluł się z jaja gdzieś na Seszelach. 192-letni żółw Jonathan przyjął właśnie wizytę księcia Edwarda (88 l.). Brytyjski książę nawiedził długowiecznego żółwia w ramach zagranicznych wojaży po południowej Afryce. Znalazł czas także na odwiedzenie wyspy położonej hen, na południowym Atlantyku, gdzieś w połowie drogi miedzy Ameryką Południową a Afryką. Z Jonathanem spotkał się dokładnie 76 lat po swojej matce, królowej Elżbiecie II. W 1947 roku Elżbieta, wtedy jeszcze nie królowa, a księżniczka, miała okazję poznać i nakarmić żółwia Jonathana, wówczas 115-letniego podlotka.

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Została królową 5 lat po spotkaniu z żółwiem Jonathanem

Królowa Elżbieta II zmarła we wrześniu 2022 roku. 6 lutego 2022 roku minęło 70 lat, odkąd Elżbieta Aleksandra Maria z Windsorów została królową Wielkiej Brytanii. Nie była to data oficjalnego ogłoszenia jej monarchinią, ani też data koronacji. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata.

Duke of Edinburgh meets 192-year-old tortoise named Jonathan on trip to St Helena - 76 years after Queen Elizabeth met him when he was 115 https://t.co/XNjokz8hsy pic.twitter.com/Glz5WIYF2w— Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2024

