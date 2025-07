Żona Macrona szeptała coś do księżnej Kate. Wszystko się wydało!

Specjalista od czytana w ruchu warg ujawnił, co Brigitte Macron szeptała na lotnisku do księżnej Kate

Emmanuel Macron i Brigitte Macron odbyli oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkali się z brytyjską rodziną królewską. Przed wielkim bankietem na zamku w Windsorze było mniej formalne powitanie na lotnisku. Z daleka nie było oczywiście słychać, co mówią do siebie nawzajem Macronowie, król Karol III i książęca para. Brigitte Macron mówiła do księżnej Kate szeptem, tak jak gdyby chciała zachować dyskrecję, co tym bardziej podsyciło ciekawość fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Co powiedziała żona Emmanuela Macrona? Już wszystko jasne! Ekspert czytający z ruchu warg zapoznał się dla "New York Post" z nagraniami i odczytał bez trudu wymieniane po cichu uwagi.

"Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję… miło cię widzieć. Wyglądasz wspaniale!” – powiedziała Brigitte Macron do księżnej, wyraźnie starając się w ciepły sposób dodać jej ducha po ostatnich zdrowotnych perypetiach. Tymczasem między Macronem, królem Karolem i księciem Williamem też toczyła się wymiana zdań. Nicola Hickling, która czyta z ruchu warg, powiedziała „The Sun”, że Macron powiedział Karolowi, pokazując na Williama: „Jest niesamowicie wysoki”. Król odpowiedział: „Jest bardzo wysoki. Ma 185 cm, naprawdę wysoki”. Na to William odrzekł: „Właściwie mam 190 cm”. W przeciwieństwie do nas, jesteśmy niscy” - stwierdził mający tylko 170 cm wzrostu Macron.