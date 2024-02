Żona Nawalnego była z nim do końca. Julia Nawalna zjednoczy opozycję przeciw Putinowi?

"To on będzie kolejną ofiarą Putina". Mistrz wymienił nazwisko

Żona Aleksieja Nawalnego będzie kontynuować jego dzieło? Julia Nawalna może zjednoczyć rosyjską opozycję do walki z ludźmi Putina. Julia Nawalna mówi, że dyktator i jego świta "zostaną ukarani"

„Chciałabym, by Putin, cała jego świta, całe jego otoczenie, cały rząd, jego przyjaciele wiedzieli, że zostaną ukarani za to, co zrobili naszemu krajowi, mojej rodzinie i mojemu mężowi" – tak mówiła Julia Nawalna podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, tuż po tym, jak świat dowiedział się o śmierci Aleksieja Nawalnego. "Kocham cię" - napisała w mediach społecznościowych, załączając wspólne zdjęcie z czasów, gdy opozycjonista był jeszcze zdrowy i wolny. Julia Nawalna, od 24 lat żona lidera rosyjskiej opozycji, była z nim do końca, odwiedzając go za kratami i wspierając jego działalność, wraz z nim otwarcie występując przeciwko działaniom Władimira Putina. Choć dystansowała się od polityki, deklarując, że woli pozostać na drugim planie i skupić na rodzinie, teraz znalazła się w pierwszym szeregu walki z reżimem. Czy podejmie to wyzwanie tak, jak niegdyś Swietłana Cichanouska, która po uwięzieniu męża opozycjonisty przez Alaksandra Łukaszenkę wystartowała w wyborach prezydenckich na Białorusi i je wygrała, choć sam Łukaszenka twierdzi inaczej? Nawalna odżegnywała się od takich porównań, kiedy jej mąż jeszcze żył i siedział w więzieniu. "Julia Nawalna może zjednoczyć opozycję w Rosji" - uważa dziś jednak agencja AFP, przedstawiając sylwetkę żony Nawalnego. Na pewno jest tak samo odważna i niezłomna, jak on i z pewnością czuje, jak wielkie są wobec niej oczekiwania.

Gdzie jest ciało Nawalnego? Mediazona pokazała nagrania tajemniczego konwoju, matki działacza nie wpuszczono do kostnicy

Tymczasem mnożą się tajemnicze doniesienia o śmierci opozycjonisty i o tym, gdzie właściwie są jego zwłoki. Niezależny rosyjski serwis Mediazona dotarł do nagrania konwoju, który wyruszył z kolonii karnej Polarny Wilk, w której zmarł Nawalny, do Salechardu, gdzie miało trafić ciało opozycjonisty. Konwój jechał w nocy z 16 na 17 lutego, Nawalny przynajmniej według oficjalnych informacji zmarł 16 lutego. Jak powiedziała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz, matka działacza i jej prawnicy nie zostali wpuszczeni do kostnicy w tym mieście i powiedziano im, że zwłok tam nie ma. Nowaja Gazieta twierdzi inaczej, dodając, iż na ciele Nawalnego stwierdzono siniaki, a ratownik medyczny, który anonimowo wypowiedział się dla dziennikarzy, wyjaśnił, iż tego rodzaju obrażenia powstają w wyniku drgawek. Na dzień przed zgonem działacza w kolonii karnej miała pojawić się służba bezpieczeństwa. Oficjalnie Rosja podaje, że Nawalny zmarł o 14:17 na spacerniaku w wyniku "syndromu nagłej śmierci", a reanimacja nie przyniosła efektów. Rzeczniczka Nawalnego mówi, że Nawalnego zamordował Putin.

Yulia Navalny at Munich Sec. Conf:"If it's true, I want Putin, his entourage, Putin's friends and his government to know they will be held responsible for what they have done to our country, my family, and my husband. And that day will come very soon." pic.twitter.com/26N40Uu7P4— The Intellectualist (@highbrow_nobrow) February 16, 2024

