Zorganizował ślub z 9-latką w Disneylandzie. Wcześniej był oskarżony o wykorzystanie dwóch 15-latek!

9-letnia dziewczynka za zgodą swojej matki miała wziąć fikcyjny ślub z 39-latkiem widniejącym w rejestrze przestępców seksualnych! Mężczyzna wynajął do tego celu Disneyland pod Paryżem i zatrudnił setki statystów. Teraz wyszło na jaw, że kilka lat wcześniej został uznany za winnego aktywności seksualnej z dwiema 15-latkami. We Francji został aresztowany za oszustwo. Co dalej?

i Autor: AA/ABACA/Abaca/East News Disneyland w Marne-La-Vallée