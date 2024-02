Zrobili grilla w dziele sztuki wartym ponad pół miliona zł! Mięso piekli na kamieniach

Włochy. Zrobili grilla w dziele sztuki

Oburzające wydarzenia w mieście Suzzara na północy Włoch. Kilka dni temu grupa młodych ludzi w jednym z niezwykle wartościowych dzieł sztuki, znajdującym się w lokalnym parku, urządziła sobie grill party. Jak donosi włoska agencja informacyjna ANSA, wandale wkroczyli do artystycznej instalacji o nazwie "Sweet home" wykonanej przez znanego artystę, Umberto Cavenago i w tej zadaszonej, lekko przechylonej konstrukcji z żelaza, przypominającej łódź młodzi ludzie zbudowali grill z zebranych wokół kamieni i upiekli na nim mięso.

Włochy. Artystyczna instalacja ofiarą wandali. Grillowali w niej mięso

Co ciekawe, całe zdarzenie zostało zarejestrowane i wrzucone do sieci. Nagranie szybko dotarło do służb, które niedługo później pojawiły się na miejscu. Nikogo już jednak nie zastały. Wokół leżało mnóstwo śmieci, dogasał dym. Jak przypominają włoskie media, wykonana z żelaza instalacja kosztowała dokładnie 153 tys. euro (ponad 650 tys. zł), z czego 103 sfinansowano w ramach Planu Sztuki Współczesnej 2020, projektu promowanego przez ministerstwo kultury w 2021 r., a pozostałe 50 tys. opłaciła bezpośrednio gmina Suzzara. "W zamyśle artysty praca ta miała być przedłużeniem galerii Suzzara, utworzonej w 1948 roku przez Dino Villaniego i Cesare Zavattiniego, w której uczestniczyły prace artystów kalibru Carrà, Guttuso i Pio Semeghiniego".

Ci siamo arenati ma forse ci risolleveremo: l'Arca di acciaio, collocata nella golena del Po, ferma durante la secca ma in grado di galleggiare durante la piena, è un potente simbolo della nostra condizione. Umberto Cavenago, Sweet home. Acciaio CorTen, 350x400x900 cm, Suzzara. pic.twitter.com/zhVaQ2v7om— Camillo Langone (@CamilloLangone) September 10, 2022

