Wojna na Ukrainie

Związek Putina i Aliny Kabajewej to już przeszłość?! Profesor nie ma wątpliwości

Władimir Putin i Alina Kabajewa to już przeszłość, bo eks gimnastyczka to "ostatnia kobieta w Rosji, z którą chciałby się zadawać"? Tak uważa Anthony Glees, profesor na Uniwersytecie Buckingham, cytowany przez Daily Star. Brytyjski uczony jest zdania, że między nazywaną "kochanką Putina" Kabajewą a prezydentem doszło, delikatnie mówiąc, do pewnych nieporozumień...