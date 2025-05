Andrzej Duda przed II turą wyborów prezydenckich. "Nadal popieram Karola Nawrockiego"

Andrzej Duda popiera Karola Nawrockiego

Prezydent podziękował też wszystkim Polakom za udział w wyborach. "Dziękuje za to, że frekwencja w I turze wyborów była tak wysoka i bardzo wszystkich proszę pójść i zagłosować jeszcze raz w drugiej turze wyborów. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze w wyborach prezydenckich nie byli, żeby w II turze wyborów poszli i oddali swoje głosy na tego kandydata, który ich zdaniem będzie najlepiej realizował polskie interesy i najbardziej dbał o naszą ojczyznę" - mówił Duda na konferencji w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie). Jak ocenił, jest "wielkie zadanie przed obydwoma kandydatami, żeby starać się o głosy wyborców". "Mają na to dwa tygodnie i zapewne będziemy obserwowali przez te dwa tygodnie - chciałbym powiedzieć - konkurencję wyborczą, a nie starcie wyborcze. Przede wszystkim chciałbym, żeby to się odbywało na uczciwych zasadach i mam nadzieję, że prawo nie będzie łamane" - zaznaczył prezydent. Prezydent odniósł się do jednego z incydentów podczas ciszy wyborczej.

Prezydent o złamaniu ciszy wyborczej

Jak stwierdził, "z niesmakiem odnotował, że jeden z wiceministrów sprawiedliwości pozwolił sobie na łamanie prawa w czasie ciszy wyborczej publikując materiały wyborcze". "Co uważam, że nigdy nie powinno mieć miejsca i powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Mam nadzieję, że prawo nie będzie łamane przez nikogo zwłaszcza przez członków rządu i premiera Donalda Tuska w ciągu najbliższych dwóch tygodni trwania kampanii wyborczej i że spokojnie będziemy mogli obserwować, co się dzieje na naszej scenie politycznej i co będzie miało miejsce za dwa tygodnie" - mówił Andrzej Duda. Pytany o możliwość poparcia Nawrockiego przez wyborców głosujących na innych prawicowych kandydatów Duda powiedział, że nie przypomina sobie, by Karol Nawrocki krytykował Sławomira Mentzena. "To pozostawiam wyborcom do rozpatrzenia" - podkreślił.

Dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, poświęcili swój czas i oddali głos. Dziękuję za poważną obywatelską postawę. Dziękuję, że myślicie o sprawach naszej Ojczyzny. Z całego serca proszę byście za dwa tygodnie znów poszli…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 18, 2025

