Fantastyczne wieści dla Rafała Trzaskowskiego! PSL podjęło decyzję

PSL poprze Rafała Trzaskowskiego przed II turą

W poniedziałek PKW podała oficjalne wyniki I tury niedzielnych wyborów prezydenckich. Zgodnie z nimi kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc. To właśnie ci dwaj kandydaci zmierzą się w II turze wyborów, które odbędą się 1 czerwca. PSL w I turze poparło marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który uzyskał 4,99 proc. Podczas wieczoru wyborczego Hołowni, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował poparcie w II turze kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Zapowiedział podjęcie uchwały w tej sprawie w jego środowisku politycznym. W poniedziałek rano w tej sprawie zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. "Podjęliśmy uchwałę popierającą Rafała Trzaskowskiego, i to jest rzecz absolutnie oczywista, niebudząca żadnych wątpliwości" - przekazał PAP poseł Rzepa. Dodał, że nie było, co do tej uchwały żadnych głosów sprzeciwu. "Także teraz pełne wsparcie i pełne zaangażowanie PSL przez te dwa tygodnie w kampanię Rafała Trzaskowskiego" - powiedział poseł ludowców.

II tura wyborów prezydenckich. Trzaskowski kontra Nawrocki

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Wezmą w niej udział: Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawdopodobnie w najbliższą środę odbędzie się debata tych dwóch kandydatów. 19 maja obaj kandydaci ruszyli na spotkania z wyborcami. Rafał Trzaskowski odwiedził Tarnobrzeg, z kolei Karol Nawrocki rozmawiał z mieszkańcami Gdańska.