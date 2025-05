Konferencja PKW po I turze wyborów prezydenckich. Ważne dane

Konferencja PKW

Rozpoczyna się konferencja PKW. Głos zabiera Sylwester Marciniak, który przeprasza za opóźnienie. - Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie przeprowadzono w 32 143 obwodach głosowania. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania wyniosła 29 252 340 osób - powiedział Sylwester Marciniak.

- Bardzo dziękuję także wszystkim dziesiątkom tysięcy członkom obwodowych i okręgowych komisji wyborczych oraz pracownikom Krajowego Biura Wyborczego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania. Dzięki czemu bardzo szybko doszło do publikacji wyników głosowania - dodał.

I tura wyborów prezydenckich

Według danych PKW ze wszystkich obwodów, Rafał Trzaskowski w I turze wyborów na prezydenta RP otrzymał 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 29,54 proc. Sławomir Mentzen uzyskał 14,81 proc. głosów, a Grzegorz Braun - 6,34 proc. Reszta kandydatów nie przekroczyła 5 punktów procentowych. Rafał Trzaskowski o poranku rozmawiał z wyborcami w Kielcach. - Bardzo się cieszę z tego, że tak wielu młodych ludzi poszło do wyborów. Ale to jest olbrzymie wyzwanie dla mnie, żeby ich przekonywać do tego, żeby zagłosowali właśnie na mnie. Na pewno będę mówił o tym, co ich najbardziej interesuje – przede wszystkim mieszkalnictwo, ale również edukacja i kryzys psychiatrii. Te wszystkie rzeczy, które udało nam się zrobić w Warszawie, trzeba zrobić w całej Polsce - powiedział polityk.

Z kolei Karol Nawrocki pierwszy dzień kampanii przed II turą rozpoczął w Gdańsku. - Ta oferta społeczna i to, że będę strażnikiem zdobyczy socjalnych rządów Zjednoczonej Prawicy i Solidarności sprawia, że jest to oferta także dla środowisk lewicowych, wrażliwych społecznie. Myślę, że te rozmowy będą się toczyć w tym tygodniu. Jestem kandydatem, którego w obliczu monopolu władzy jednego środowiska politycznego mogą poprzeć wszystkie partie opozycyjne - powiedział kandydat popierany przez PiS.

