Wybory prezydenckie 2025 w Polsce - relacja na żywo, 18.05.2025

18 maja to bez wątpienia ważny dzień dla Polski. Już od 7:00 rano Polacy mogą udać się do lokali wyborczych, by wziąć udział w wyborach prezydenckich 2025. Komisje wyborcze będą czekać na głosujących do 21:00. Co ważne, w przypadku kolejek komisja umożliwi głosowanie wszystkim osobom, które przybędą do lokalu przed jego zamknięciem.

Aby móc wziąć udział w głosowaniu w wyborach prezydentach 2025, trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem (może to być dowód osobisty czy prawo jazdy) lub telefon z zainstalowaną aplikacją mObywatel. Żeby oddać ważny głos w wyborach 2025, na karcie do głosowania trzeba wstawić znak "X" w polu przy nazwisku wybranego kandydata. Można zaznaczyć tylko jedną osobę, inaczej głos będzie nieważny.

Warto pamiętać o ciszy wyborczej, która obowiązuje także w internecie. W tym czasie nie można stosować żadnego rodzaju agitacji politycznej czy publikować materiałów zachęcających do oddania głosu na konkretnego kandydata. Każdy przypadek złamania ciszy wyborczej można zgłaszać policji. Oficjalny koniec ciszy wyborczej ogłosi PKW.