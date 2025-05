Wybory prezydenckie 2025. Wyniki exit poll. Drugie miejsce dla Karola Nawrockiego

Wybory prezydenckie 2025. W niedzielę (18 maja) Polacy wzięli udział w głosowaniu na prezydenta RP. O godzinie 21 zakończyła się zarządzona przez Państwową Komisję Wyborczą cisza wyborcza. Według sondażowych wyniki exit poll, pierwszą turę wyborów nieznacznie wygrał Rafał Trzaskowski (30,8 %), drugie miejsce zajął Karol Nawrocki (29,1 %). Po ogłoszeniu wstępnych wyników kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zwrócił się do swoich wyborców.

Karol Nawrocki pewnym zwycięstwa w drugiej turze. "Jesteśmy i wygramy!"

- Bardzo chcę podziękować milionom Polaków, którzy oddali na mnie głos. Milionom Polaków i Polek, którzy nie ulegli presji, propagandy, fałszu, kłamstwa, nie ulegli sile instytucji państwa Donalda Tuska. Mieli siłę, mieli odwagę, mieli determinację, aby oddać głos na swojego kandydata Karola Nawrockiego. Za to z całego serca dziękuję - powiedział Karol Nawrocki. - Jestem i wdzięczny, i dumny i zobowiązany wobec tych głosów, ale jestem przede wszystkim dumny z tego, że jestem jednym z was. Jestem jednym z was i będę prezydentem Polek i Polaków i będę waszym głosem w Pałacu Prezydenckim; to obiecuje".

"Te wybory rzeczywiście były najmniej sprawiedliwe. W ciągu ostatnich 35 lat były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez społki Skarbu Państwa, instytucje panstwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała - Prawu i Sprawiedliwości. I co? I nic! Jesteśmy i wygramy!"

"Ta kosmetyczna różnica między mną, a zastępcą Donalda Tudka, ten wynik blisko remisu przywołuje symbolikę tego meijsca, ale też wielką postać polskiej historii. jesteśmy w miejscu symbolicznym, w miejscu pełnym nadziei, w sali BHP, w sercu Stoczni Gdańskiej, gdzie rodziła się Solidarność i wolność Polski, a człowiekiem wolności i solidarności był śp. prezydent Lech Kaczyński, który pierwszą turę wyborów z Donaldem Tuskiem przegrał po to, żeby w sposób wyraźny w drugiej turze zostać najlepszym prezydentem III Rzeczpospolitej".

"Mają już Sejm, mają Senat, mają premiera, chcą mieć prezydenta"

"Moi kochani, moi drodzy. My te wybory 1 czerwca po prostu wygrać musimy. Musimy wygrać te wybory, żeby nie domknął się monopol władzy jednego środowiska politycznego. Aby w Polsce nie było monowładzy. Jedynym klockiem, elementem, aby system władzy wpadł w ręce jednego środowiska, jest dzisiaj Rafał Trzaskowski. Dlatego Donald Tusk tak bardzo potrzebuje Rafała Trzaskowskiego, swojego zastępcy w Pałacu Prezydenckim. Mają już Sejm, mają Senat, mają premiera, chcą mieć prezydenta, aby w Polsce wprowadzić walutę euro, aby przyśpieszyć pakt migracyjny, aby jeszcze bardziej kierować nienawiść do opozycji, każdej opozycji, nie tylko opozycji konserwatywnej. Chcą Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim po to, aby domknać monopol władzy jednego środowiska. Na to nie możemy się zgodzić, żeby zastępca szefa Platformy Obywatelskiej został prezydentem" - mówił Nawrocki.

Wybory prezydenckie 2025: Wyniki EXIT POLL

Wyniki sondażowe exit poll: Rafał Trzaskowski zdobył 30,8 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,1 procent. To oni spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Według exit poll, na trzecim miejscu w niedzielnych wyborach prezydenckich znalazł się Sławomir Mentzen z szacowanym wynikiem 15,4 proc.

W związku z tym, że żaden kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów, zostanie przeprowadzona druga tura wyborów. Wszytko zatem rozstrzygnie się 1 czerwca. Wówczas dowiemy się, kto przez najbliższe 5 lat będzie gospodarzem Pałacu Prezydenckiego.

Wybory prezydenckie. Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki to kandydat na urząd Prezydenta RP w wyborach 2025 roku. Choć formalnie startuje jako kandydat niezależny, jego kampania jest ściśle powiązana z Prawo i Sprawiedliwość. Nawrocki pełni funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) od 2021 roku, a wcześniej kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych, a prywatnie byłym bokserem i piłkarzem.

