– Obiecuję wam ustawę i wprowadzę ją – ustawę, która położy kres temu, co od lat dzieje się w polskim sądownictwie. Wreszcie będzie porządek. Wreszcie polskie sądy zaczną działać szybciej i będziemy mieli pewność co do wyroków. Gwarantuję, że jednym z moich najważniejszych priorytetów będzie rozwiązanie kryzysu w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej – bo to właśnie młodzi ludzie mówią mi o tym najczęściej. Obiecuję pełną deregulację i realne wsparcie dla polskich przedsiębiorców. Gwarantuję rozdział państwa od Kościoła i likwidację Funduszu Kościelnego. I tak – będę gwarantem, że kwota wolna od podatku, którą zapowiedział rząd, zostanie wprowadzona. To ulży milionom podatników. Potrzebujemy prezydenta, który nie ma kompleksów. Tak jak wy ich nie macie. Potrzebujemy prezydenta odpowiedzialnego i doświadczonego – i ja chcę takim prezydentem być – mówił Rafał Trzaskowski ze sceny.