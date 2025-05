W tej gminie wybory wygrał Sławomir Mentzen. Skąd taki wynik?

I tura wyborów prezydenckich

Za nami I tura wyborów prezydenckich - zgodnie z komunikatem PKW, wszystkie głosy zostały już zliczone, a dokładne wyniki prezentują się następująco: Rafał Trzaskowski 31,36 proc. głosów, Karol Nawrocki - 29,54 proc., Sławomir Mentzen zdobył 14,81 proc. głosów, Grzegorz Braun - 6,34 proc., Szymon Hołownia - 4,99 proc., Adrian Zandberg - 4,86 proc., Magdalena Biejat - 4,23 proc. Krzysztof Stanowski zdobył 1,24 proc., Joanna Senyszyn - 1,09 proc., Marek Jakubiak - 0,77 proc., Artur Bartoszewicz - 0,49 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., Marek Woch - 0,09 proc. W drugiej turze zmierzą się ze sobą kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Ponowne głosowanie zostanie przeprowadzone w niedzielę, 1 czerwca.

Sławomir Mentzen wygrał w gminie Dubicze Cerkiewne

Wydaje się, że o sporym sukcesie może mówić Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce, zdobywając 14,81 procent głosów. Co ciekawe, polityk osiągnął najwyższe poparcie ze wszystkich kandydatów w gminie Dubicze Cerkiewne. Skąd taki wynik? - Nie jest to decyzja naszych mieszkańców. W gminie Dubicze Cerkiewne stacjonuje znaczna ilość żołnierzy. W wyborach na terenie gminy oddano 1003 głosy z czego 247 wyborców dopisało się na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, a 206 osób zarejestrowało się do listy wyborców internetowo. Około 45 proc. głosów pochodzi od wyborców, którzy się dopisali do spisu wyborców - powiedział wójt gminy Dubicze Cerkiewne. Sławomir Mentzen zdobył tam 32,86 procent głosów.

Polityk jeszcze nie zdecydował, co przekaże swoim wyborcom przed II turą wyborów. Polityk przyznał jednak, że zamierza zabrać głos na ten temat.

i Autor: gov.pl

