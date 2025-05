Cisza wyborcza tylko z nazwy? Policja nie próżnuje, komisje pod wpływem

Cisza wyborcza 2025. Ile trwa? Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Podczas niedzielnej konferencji prasowej wiceprzewodniczący PKW Wojciech Sych przekazał, że dane pochodzą z Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji.

– O godzinie 14:00 otrzymałem dane z Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, z których wynika, że doszło do łącznie 202 zdarzeń naruszających ciszę wyborczą – powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej wiceprzewodniczący PKW Wojciech Sych.

Ale to nie wszystko. Skala wykroczeń i przestępstw zaskakuje.

– Są to przede wszystkim czyny takie jak zakłócenie porządku publicznego, wywołanie fałszywego alarmu, uszkodzenie bezprawne ogłoszenia, baneru wyborczego, a także kilka przypadków wykonywania czynności służbowych członka komisji w stanie po użyciu alkoholu – ujawnił Sych.

W raporcie pojawiły się także 10 przestępstw oraz 5 przestępstw w trybie wyborczym. Pozostałe to wykroczenia, w tym w trybie wyborczym – PKW nie podała jeszcze, ile z nich dotyczyło internetu, a ile zdarzeń miało miejsce w przestrzeni publicznej.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak odniósł się do skali incydentów. Jego komentarz sugeruje, że mimo wszystko sytuacja nie odbiega od tej z poprzednich wyborów.

– Liczby te są porównywalne z tymi z wyborów prezydenckich w 2020 roku – ocenił Marciniak.

PKW przypomina, że cisza wyborcza obowiązuje do godziny 21:00, a w razie przedłużenia głosowania – nawet dłużej. Do tego czasu nie wolno prowadzić agitacji, publikować sondaży ani komentować preferencji wyborczych. Za złamanie zakazów grożą surowe kary, w tym grzywna nawet do 1 miliona złotych – szczególnie za publikację sondaży lub prognoz wyników.

