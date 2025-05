Ekspert komentuje wynik Trzaskowskiego. „Zdrowo przeceniłem głównego kandydata"

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, które odbyły się w dniu 18 maja 2025 r., zwyciężył Rafał Trzaskowski, tak pokazują wyniki exit poll sondażowni Ipsos, zlecone przez stacje TVP, TVN i Polsat. Kandydat KO zdobył 30,8 proc. poparcia, ale niewiele mniej, bo 29,1 proc. odnotował kandydat wpierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Zbliżone wyniki kandydatów pokazują, że druga tura będzie dużą niewiadomą dla polityków. – Pewnie idziemy na rekord w tych wyborach z tego wynika, a poza tym dzisiaj pospała się cala moja wizja i cała moja osobista prognoza tych wyborów – komentuje w „Super Expressie” prof. Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert zauważa, że Karol Nawrocki był znacznie niedoszacowany w poprzednich sondażach, za to dużą przewagę Trzaskowskiego brano za pewnik.

– Zdrowo przeceniłem głównego kandydata, ale również i marszałka Hołownię, trójkę lewicowych kandydatów i nie doszacowałem kandydata PiS. Bardzo możliwe, że przyspał elektorat Trzaskowskiego, bo stwierdził, że kandydat patrząc na sondaże ma wygraną w kieszeni. To teraz się nie będziemy angażować. Pójdziemy na drugą turę zobaczymy – ocenia Słomka.

Ekspert przyznaje, że zaskoczyła go frekwencja w tegorocznych wyborach. – Myślałem, że będzie o 7 pkt. proc. niższa – że takiej mobilizacji na tę pierwszą turę nie będzie – zaznacza. – Patrząc na te dane mogłoby się wydawać, że to Trzaskowski jest w gorszej sytuacji, bo gdyby bawić się w proste sumowanie poparcia, które widzimy, to polska prawica ma się całkiem nieźle. Ale frekwencja może jeszcze wzrosnąć. To znaczy, że bardzo wiele osób które nie poszło na tę pierwszą turę może stwierdzić, że to już jednak jest bardzo ważne głosowanie i ten głos stanie się bardziej silny – mówi prof. Tomasz Słomka.