Tak głosowali sąsiedzi Kaczyńskiego i Tuska. Zdecydowana przewaga jednego z kandydatów

Znamy już oficjalne, pełne i ostateczne wyniki wyborów pierwszej tury. Wśród trzynastu kandydatów najwięcej głosów zebrał Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, a tuż za nim uplasował się popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. To ci dwaj kandydaci zmierzą się ze sobą w drugiej turze za dwa tygodnie. Oto konkretne wyniki pierwszej tury:

Trzaskowski - 31,36 proc., Nawrocki - 29,54 proc Mentzen - 14,81 proc., Braun - 6,34 proc., Hołownia - 4,99 proc., Zandberg - 4,86 proc., Biejat - 4,23 proc. Stanowski - 1,24 proc., Senyszyn - 1,09 proc., Jakubiak - 0,77 proc., Bartoszewicz - 0,49 proc., Maciak - 0,19 proc., Woch - 0,09 proc.

Sąsiedzi Kaczyńskiego i Tuska postawili na Trzaskowskiego

W wynikach opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą sprawdziliśmy, jak głosowali w niedzielnych wyborach sąsiedzi Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czyli ci wyborcy, którzy głosowali w tych samych komisjach, co politycy. Prezes PiS głosował tam gdzie zawsze, czyli na Żoliborzu w Warszawie, w lokalu znajdującym się w Akademii Pożarniczej. W komisji wyborczej numer 333, w której głosował Kaczyński zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski, którego poparło 609 osób, drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 238, a trzecie Magdalena Biejat z wynikiem 179.

Natomiast premier Donald Tusk głosował w rodzinnym Sopocie w komisji numer 8. Tam najwięcej głosów otrzymał również Trzaskowski zdobywając 629 głosów, drugie miejsce zajął Nawrocki, którego poparło 191 osób, a trzecie Sławomir Mentzen z wynikiem 84 głosów.

Tuż po ogłoszeniu wyborów obaj politycy zabrali głos. Donald Tusk napisał na portalu X: - Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz.

Zaś Jarosław Kaczyński powiedział: - Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie. I dodał: - Ledwie 40 proc. na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego (kandydata partii Razem) Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji; to jest czerwona kartka.

