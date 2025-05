Tusk wzywa do mobilizacji. „Gra o wszystko właśnie się zaczyna”

„Ani kroku wstecz”. Tusk ostrzega i zapowiada ostry finał kampanii

Jest 21:29, niedziela, 18 maja. Gdy emocje po ogłoszeniu wyników exit poll jeszcze nie opadły, Donald Tusk publikuje jeden z najmocniejszych politycznych komunikatów ostatnich miesięcy. Nie używa nazwisk. Nie potrzebuje. Jego przekaz jest jak wezwanie do boju: krótki, konkretny, bez znieczulenia.

Trzaskowski cały w emocjach! Co za przemówienie! Tłum oszalał

„Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz.”

Właśnie zaczyna się gra o wszystko. Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 18, 2025

To nie tylko apel. To sygnał do pełnej mobilizacji całego obozu Koalicji Obywatelskiej. Do drugiej tury przechodzi bowiem Rafał Trzaskowski, polityk, który od miesięcy przygotowywał się na ten moment. I choć formalnie nie padło jego nazwisko, to nie ma wątpliwości, że właśnie jemu Tusk wystawia dziś polityczny parasol i rzuca hasło marszu.

Walka będzie brutalna. Tusk o stawce tych wyborów

Z tego krótkiego wpisu wyłania się coś więcej niż tylko emocja lidera. To komunikat strategiczny. Dla sztabu, dla wyborców, dla komentatorów. W domyśle: nie będzie żadnych kalkulacji, nie będzie kompromisów, nie będzie miękkiego lądowania. „Twarda walka” i „ani kroku wstecz” – to słowa, które nie padają przypadkiem.

Tusk wie, że druga tura to nie tylko starcie Trzaskowski – Nawrocki. To referendum nad państwem Tuska, dziedzictwem PiS i przyszłością Polski na dekady. Dlatego tak mocno zaznacza granicę. Kto za, a kto przeciw.

Gra o wszystko – i wszyscy to czują

Wydźwięk tego wpisu to także reakcja na atmosferę wieczoru wyborczego. Po stronie Koalicji Obywatelskiej, entuzjazm, ale i niepewność. Po stronie PiS, dyscyplina i błyskawiczne deklaracje mobilizacji.

W tych dwóch tygodniach rozstrzygną się nie tylko losy kandydatów. To będzie pojedynek na wizje państwa i to Tusk właśnie ogłosił.

Poniżej galeria zdjęć: Trzaskowski cały w emocjach! Co za przemówienie! Tłum oszalał.

Express Biedrzyckiej - Janas Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.