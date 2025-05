Prof. Antoni Dudek o tym, kto zagłosuje na Nawrockiego i Trzaskowskiego w drugiej turze. Jak to widzi?

Zdaniem profesora Antoniego Dudka, jeśli na gorąco spojrzeć na pierwsze, sondażowe wyniki wyborów exit poll, to jednak Karol Nawrocki ma większe szanse na to, by sięgnąć po nowych wyborców, którzy mogą go poprzeć w drugiej turze: - Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że czerpać zdecydowanie więcej ma skąd Karol Nawrocki. Tak, zdecydowanie, tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że automatycznie np. wszyscy wyborcy Sławomira Mentzena pójdą zagłosować na Karola Nawrockiego - zaznaczył ekspert.

CZYTAJ: Dr Mirosław Oczkoś o wyborach prezydenckich: Czwarte miejsce Brauna to wstrząsający wynikProf. Dudek zwrócił też uwagę na frekwencję, która w tegorocznych wyborach wyniosła 66,8 proc. - Jest wyższa niż w 2020 roku i tym bardziej niż w 2015, kiedy w ogóle była bardzo słabo w pierwszej turze było dużo, dużo mniej. Więc z tego punktu widzenia to oznacza, że nie uda się już zbyt wielu zmobilizować. Moim zdaniem i to jest dobra wiadomość dla Nawrockiego. Gorsza dla Trzaskowskiego.

Zdaniem profesora powinny się odbyć minimum dwie debaty:

- Do debaty co najmniej jednej dojdzie, a byłoby dobrze, żeby te debaty były przynajmniej dwie, bo tak się zdarzało wcześniej we wszystkich kampaniach prezydenckich, poczynając od roku 1995. I ta tradycja została przerwana w roku 2020, nad czym boleję. Więc tutaj też debata będzie miała pewien wpływ, więc na pewno nie należy przenosić od razu tych procentów, które dzisiaj poznaliśmy na jako oczywiste przełożenie na tych, którzy przeszli do drugiej tury. Bo jak mówię, jest pewna grupa wyborców, która rzeczywiście nie pójdzie do drugiej tury na ich miejsce pójdą inni, którzy z kolei w pierwszej nie brali udziału, więc ja mogę tylko prognozować jedno. Moim zdaniem różnica będzie bardzo niewielka - ocenił.

