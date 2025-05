"Trzecia Droga przestaje istnieć". Rafał Ziemkiewicz o wynikach exit poll

Wybory prezydenckie 2025. Pierwszą turę wyborów zwyciężył - jak wskazują wyniki exit poll - Rafał Trzaskowski (30,8 proc). Tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki (29,1 proc.). Na pozostałych miejscach znaleźli się m.in. Sławomir Mentzen - 15,4 proc., Grzegorz Braun - 6,2 proc., Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc., Magdalena Biejat - 4,1 proc. – Jest sensacja. Takiego wyniku Grzegorza Brauna nikt nie przewidywał. I takiej kolejności, gdzie urzędujący Marszałek Sejmu ląduje na miejscu szóstym – podsumował podczas "Super Ringu" Rafał Ziemkiewicz. – Mogą być jeszcze jakieś ruchy, bardziej na prawo niż na lewo. Czekamy na late poll.

"Trzecia Droga przestaje istnieć"

- Hołownia, który... to już przypomina mi się z komiksu Kajko i Kokosz "to nie klęska hegemonie, to pogrom". Wynik poniżej 5 procent oznacza, że Trzecia Droga przestaje istnieć. Że zaczyna się ostra rywalizacja czy PSL wykombinuje sobie, żeby iść do Canossy i się przepraszać z PiS-em w zamian za to, że zostaną stołki. Czy PSL zostanie połknięty przez platformę na zasadzie „was już nie ma” albo zostajecie naszym wiejskim oddziałem, albo po prostu jesteście zerowani, a jest z czego zerować - przewiduje Rafał Ziemkiewicz.

Druga tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.

