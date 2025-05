Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Spłynęły wyniki z Rosji i Białorusi. Jest duże zaskoczenie. Wiemy, ile głosów oddano na Maciaka

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki z Rosji i Białorusi

Wybory prezydenckie 2025 przeprowadzono w 511 obwodach głosowania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej. Najwięcej z nich utworzono w Wielkiej Brytanii, bo aż 108. W USA było 57 obwodów głosowania, w Niemczech 54, w Norwegii 17, w Szwecji 10. Radosław Sikorski podkrślił, że MSZ uwzględniło też niektóre z popularnych kierunków turystycznych w tym czasie - w tym Maderę, Egipt, Dominikanę, a także komisję w Cassino we Włoszech m.in. dla tych, którzy w tym roku 18 maja brali udział w uroczystościach 81. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Po jednym obwodzie głosowania utworzono w Rosji i Białorusi. Nie utworzono żadnego obwodu głosowania w Ukrainie.

Jak wynika z danych, które spłynęły z Rosji, w Ambasadzie RP w Moskwie oddano 124 głosy, w tym 5 nieważnych. Pięć osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Najwięcej głosów oddano na Rafała Trzaskowskiego - 43 głosy (36,13%). Na kolejnych pozycjach uplasowali się Sławomir Mentzen - 24 głosy oraz Karol Nawrocki - 20 głosów. Pełne wyniki prezentują się następująco:

TRZASKOWSKI Rafał - 43

MENTZEN Sławomir - 24

NAWROCKI Karol - 20

BRAUN Grzegorz - 10

BIEJAT Magdalena - 6

HOŁOWNIA Szymon - 6

MACIAK Maciej - 4

ZANDBERG Adrian - 3

JAKUBIAK Marek - 1

SENYSZYN Joanna - 1

STANOWSKI Krzysztof -1

BARTOSZEWICZ Artur - 0

WOCH Marek - 0

Z kolei w ambasadzie RP w Mińsku oddano 104 głosy, w tym 5 nieważnych. Trzech wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Najwięcej głosów w Mińsku oddano na Rafała Trzaskowskiego - 30. Na kolejnym miejscu uplasowali się ex aequo Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki z 20 głosami. Pełne wyniki z Białorusi prezentują się następująco:

TRZASKOWSKI Rafał - 30

MENTZEN Sławomir - 20

NAWROCKI Karol - 20

BRAUN Grzegorz - 9

BIEJAT Magdalena - 7

SENYSZYN Joanna - 4

ZANDBERG Adrian - 4

HOŁOWNIA Szymon - 3

STANOWSKI Krzysztof - 2

BARTOSZEWICZ Artur - 0

JAKUBIAK Marek - 0

MACIAK Maciej - 0

WOCH Marek - 0

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Wyniki exit poll

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP, TVN i Polsatu, Rafał Trzaskowski zdobył 30,8% głosów, a Karol Nawrocki 29,1%, co oznacza, że to właśnie ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, zaplanowanej na 1 czerwca 2025 roku. Choć oficjalne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą pojawią się później, to już w niedzielny wieczór, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21:00, opublikowano wyniki exit poll, które dają pierwszy wgląd w preferencje wyborców i pozwalają przewidzieć, kto ma największe szanse na ostateczne zwycięstwo. W tegorocznych wyborach prezydenckich startowało trzynaścioro kandydatów: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł, kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, reprezentujący Trzecią Drogę), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (lider partii Nowa Nadzieja), Karol Nawrocki (prezes IPN, popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD), Krzysztof Stanowski (dziennikarz, twórca Kanału Zero), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców) oraz Adrian Zandberg (poseł, współlider partii Razem). Według ogólnopolskich wyników exit poll, opublikowanych po zakończeniu głosowania, kandydaci uzyskali następujące poparcie:

Rafał Trzaskowski – 30,8%,

Karol Nawrocki – 29,1%,

Sławomir Mentzen – 15,4%,

Grzegorz Braun – 6,2%,

Adrian Zandberg – 5,2%,

Szymon Hołownia – 4,8%,

Magdalena Biejat – 4,1%,

Joanna Senyszyn – 1,3%,

Krzysztof Stanowski – 1,3%,

Marek Jakubiak – 0,8%,

Artur Bartoszewicz – 0,5%,

Maciej Maciak – 0,4%,

Marek Woch – 0,1%.

