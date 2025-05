Były poseł Dobromir Sośnierz komentuje wybory prezydenckie. Co jego zdaniem powinien zrobić Mentzen?

Dobromir Sośnierze w wieczorze wyborczym "Super Ringu: odniósł się do drugiej tury wyborów prezydenckich, która z pewnością się odbędzie. Zmierzą się w niej: Rafał Trzasowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak wiemy trzecie miejsce w wyborach, zgodnie z wynikami exit poll zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji, uzyskując według pierwszych danych 15,4 proc. Sam kandydat w czasie wieczoru wyborczego nie wskazał, komu przekaże swoje poparcie, a czy to zrobi, jeszcze się zastanowi. Co o tym sądzi Sośnierz, który był swego czasu posłem Konfederacji?

- Nie będziemy go w tym wyręczać. Znaczy my jako mówię, inni politycy Konfederacji, nie będziemy go wyręczać w tym, co jest jego przywilejem. Żeby teraz to wskazanie lub brak tego wskazania, jakoś osobiście wykonać, więc nie wiem. Ja osobiście już swoją postawę wyrażałem, że ja nie będę głosował. Jeśli w drugiej turze nie będzie Sławomira Mentzena. Mam nadzieję, że Sławomir Mentzen nie będzie też polecał żadnego z tych kandydatów duopolu - podkreślił Sośnierz.

Sławomir Mentzen w czasie wieczoru wyborczego podkreślał, że uzyskał bardzo dobry, wręcz historyczny wynik:

Chciałbym zacząć od podziękowania mojej żonie Agnieszce, która sama znosiła te wszystkie miesiące, Kiedy jeździłem dosłownie po całej Polsce, kiedy byłem w dowolnym powiecie w Polsce, Byłem we wszystkich. Nie było mnie w moim domu. I gdyby nie moja żona Agnieszka, dla której lewo, kiedy ciężar zajęcie się domem, zajęciem się naszą trójką wspaniałych dzieci, to tej kampanii by nie było w żaden sposób nie dałbym rady włożyć tyle wysiłku w kampanię. Gdyby nie Agnieszka. Bardzo Ci dziękuję - komentował na gorąco.

Po zamknięciu lokali wyborczych - punktualnie o godzinie 21 - poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich - tzw. exit poll. W tym roku o Pałac Prezydencki walczyło trzynastu kandydatów. Oto pierwsze sondażowe wyniki IPSOS, exit poll:

Rafał Trzaskowski 30,8 proc.

Karol Nawrocki 29,1 proc.

Sławomir Mentzen 15,4 proc.

Grzegorz Braun 6,2 proc.

Adrian Zandberg 5,2 proc.

Szymon Hołownia 4,8 proc.

Magdalena Biejat 4,1 proc.

Joanna Senyszyn 1,3 proc.

Krzysztof Stanowski 1,3 proc.

Marek Jakubiak 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz 0,5 proc.

Maciej Maciak 0,4 proc.

Marek Woch 0,1 proc.

