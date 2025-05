Bosak krytycznie po spotkaniu Mentzena i Trzaskowskiego. "Potwierdził moją złą opinię"

Bosak krytyczny po spotkaniu Trzaskowskiego z Mentzenem

Krzysztof Bosak po rozmowie Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim komentował jej przebieg w Kanale Zero. Jak przyznał, efekt spotkania utwierdził go w przekonaniu, aby prowadzić przeciwko niemu kampanię. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że jest do tego przekonany "bardziej po tym wywiadzie, niż kiedykolwiek wcześniej".

- Potwierdził moją złą opinię na jego [Rafała Trzaskowskiego - dop. red.] temat. Więc w tym sensie mnie przekonał, a mam o nim złą opinię i ta rozmowa potwierdziła ją dużo bardziej. [...] Wiedziałem, że ma skłonność do kłamstwa, manipulacji, że jest takim śliskim w mojej ocenie człowiekiem. Natomiast to, co zaprezentował w tym wywiadzie, to była manipulacja, krętactwo i kłamanie w oczy w takim stężeniu, jakiego w polskiej polityce chyba jeszcze nie widziałem - mówił Krzysztof Bosak w wywiadzie.

Następnie zachęcał do tego, że jeżeli ktoś nie jest przekonany do żadnego z dwóch kandydatów, "to głosować przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, którego uważam za większe zagrożenie dla Polski".

Bosak komentuje piwo Mentzena i Trzaskowskiego

Później w programie prowadzący pokazał Krzysztofowi Bosakowi zdjęcie z pubu Mentzen, na którym Sławomir Mentzen, Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski siedzą przy jednym stoliku z piwem. Po pokazaniu tych materiałów zapadła na chwilę cisza.

Wicemarszałek Sejmu zapytany przez prowadzącego Krzysztofa Ślubowskiego stwierdził, że "gdyby Karol Nawrocki zdecydował się zostać w Toruniu, mógłby usiąść przy stoliku z ludźmi, którzy tam są czy Sławomirem Mentzenem".

- Wydaje mi się, że politykom Platformy [Obywatelskiej - dop. red.] bardzo mocno zależało na jakimkolwiek skróceniu dystansu ze Sławomirem Mentzenem - powiedział Bosak.

Później zapytany, czy poszedłby na piwo z Rafałem Trzaskowskim odpowiedział, że "nie poszedłby".

- Nie ma to żadnej treści politycznej, zwykły ludzki gest [...] nie ma to nic wspólnego z partią, to indywidualny gest Sławka [...] Wcześniej powiedziałem, że ja na finiszu kampanii nie szedłbym na piwo z innymi politykami, bo może być do odczytywane politycznie - powiedział Bosak o piwie Mentzena z Trzaskowskim.

