Co zrobią wyborcy Konfederacji? Anna Bryłka zabrała głos

Trzaskowski i Nawrocki walczą o wyborców! Co wymyślą? [RELACJA NA ŻYWO]

Co zrobią wyborcy Sławomira Mentzena? Zostali zapytani wprost

Barbara Nowacka o "Deklaracji Mentzena". To pułapka na Trzaskowskiego?

II tura wyborów prezydenckich. Jak zagłosują wyborcy Konfederacji?

Jednym z najważniejszych pytań przed II turą dotyczy tego, jak zachowają się wyborcy Konfederacji. Sławomir Mentzen, który zdobył blisko 15 procent głosów 18 maja, zaprosił Karola Nawrockiego oraz Rafała Trzaskowskiego do rozmowy na swój kanał na YouTube. Już wiadomo, że obaj kandydaci zamierzają wziąć udział w rozmowach. Sławomir Mentzen przygotował również deklarację składającą się z ośmiu punktów i zapowiedział, że będzie oczekiwał od kandydatów odniesienia się do niej. Polityk przyznał również, że nie wyklucza, iż ostatecznie poprze z któregoś z kandydatów.

Sławomir Mentzen i deklaracja dla kandydatów

Zdaniem Anny Bryłki punkty przedstawione przez Sławomira Mentzena są niezwykle istotne. - Te 8 punktów, które zostało przedstawione przez Sławomira Mentzena są kluczowe dla elektoratu Konfederacji i są kluczowe dla Polski. To znaczy, chodzi o utrzymanie suwerenności, chodzi o utrzymanie niezależności wobec Unii Europejskiej, chodzi też o utrzymanie bezpieczeństwa Polski no i też bezpieczeństwa gospodarczego Polaków, ale też gwarancji polskiej złotówki czy obrotu gotówkowego - powiedziała europosłanka w Radiu Wnet. Jak przekonywała, część polityków Platformy Obywatelskiej próbuje zniechęcić wyborców Konfederacji do udziału w II turze.

- Faktem jest, że niektórzy politycy KO robią wszystko, żeby zniechęcić wyborców Konfederacji do tego, żeby w ogóle poszli na tę II turę wyborów. Tak jak mówiliśmy na wieczorze wyborczym, tak jak mówiliśmy teraz, jak też mówi Sławomir Mentzen, wyborcy Konfederacji nie są żadnym workiem ziemniaków, który można komukolwiek przekazać. Każdy Polak ma własne przekonania, ma własne poglądy i sam decyduje o tym, co zrobi w tej II turze wyborów - dodała.

E.ZAJĄCZKOWSKA: ZWYCIĘSTWO TRZASKOWSKIEGO TO JEDNOWŁADZTWO TUSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.