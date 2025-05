Czy Polacy wierzą w obietnice kandydatów na prezydenta? Odpowiedź zaskakuje

Braun stawia siedem pytań przed II turą. Co zrobi Nawrocki i Trzaskowski?

Kandydaci i ich programy

Za nami jest pierwsza tura wyborów prezydenckich. Przypominamy, że w podczas kampanii prezydenckiej mieliśmy okazję poznać aż 13 kandydatów: Adriana Zandberga, posła, kandydata partii Razem, Artura Bartoszewicza - ekonomistę, Grzegorza Brauna - europosła Konfederacji Korony Polskiej, Joannę Senyszyn- b. posłankę SLD, Karola Nawrockiego - prezesa IPN, popieranego przez PiS, Krzysztofa Stanowskiego - założyciela Kanału Zero, Macieja Maciaka - lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalenę Biejat - wicemarszkałkini Senatu z Lewicy, Marka Jakubiaka - lidera Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marka Wocha - kandydata Bezpartyjnych Samorządowców, Rafała Trzaskowskiego, - prezydenta Warszawy, Sławomira Mentzena - lidera partii Nowa Nadzieja, kandydata Konfederacji oraz Szymona Hołownię - marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi.

Wybieramy, choć im nie wierzymy

Wraz z sylwetkami kandydatów poznaliśmy ich programy i postulaty. Aktualnie do dogrywki w wyborach przeszli Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski, którzy jeszcze przez niecałe dwa tygodnie muszą przekonywać nas do siebie. Nasuwa się jednak pytanie: Czy wierzymy w obietnice wyborcze kandydatów? Okazuje się, że zdecydowana większość z nas, bo aż 59 proc. ankietowanych ma dystans do słów wypowiadanych przez polityków i nie wierzy w deklaracje. W obietnice kandydatów wierzy jedynie 59 proc. badanych, a 13 proc. nie ma na ten temat zdania.

Badanie zostało wykonane w dniach 13-15 maja na grupie 1697 dorosłych Polaków.