i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS (3)

Wybory prezydenckie 2025

O to będą się pytać Trzaskowski i Nawrocki! Znamy dokładne szczegóły debaty przed II turą!

We wtorkowe popołudnie (20 maja 2025 roku) oficjalnie poinformowano, że odbędzie się debata przed drugą turą wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 1 czerwca. Wezmą w niej udział, co oczywiste, obaj pozostali na placu boju kandydaci do zastąpienia Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Co ważne, debatę poprowadzi dziennikarz "Super Expressu" Jacek Prusinowski. Poznaliśmy właśnie dokładne szczegóły tego, jak ma wyglądać to wydarzenie i o czym rozmawiać będą obaj kandydaci!