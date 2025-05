Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Ostatnie dni na wniosek!

Gdzie i kiedy oglądać debatę prezydencką TVP, TVN i Polsat News, 12 maja?

Debata prezydencka odbędzie się w poniedziałek 12 maja 2025, a rozpocznie o godzinie 20:00. Debatę będzie można oglądać na kanale TVP 1, TVP Info oraz TVP Polonia, a także Polsat News i TVN24 (te dwie stacje są współorganizatorami wydarzenia). Całe wydarzenie będzie też relacjonowane w sieci, w tym na SE.pl. Transmisja debaty prezydenckiej na żywo do śledzenia również na kanale „Super Expressu” na You Tubie. Wiadomo, że debata odbędzie się w studiu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, a potrwa 2,5 godziny.

Debata TVP 12 maja: reguły i zasady debaty?

Debata TVP 12 maja zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmie dwa bloki tematyczne. W każdej części każdy z trojga dziennikarzy prowadzących debatę zada po jednym, takim samym pytaniu, wszystkim kandydatom. Czas na odpowiedź wynosi 60 sekund. \

Co istotne, w każdym bloku tematycznym po odpowiedzi na pytania dziennikarzy, kandydaci będą mogli zadać jednemu konkurentowi jedno pytanie, czas na zadanie pytania to 20 sekund, a na odpowiedź 60 sekund. Po tym będzie czas na 20-sekundową ripostę.

Pytania pierwszej części debaty to pytania z dwóch bloków tematycznych:

polityka krajowa

polityka zagraniczna

Po dwóch blokach tematycznych odbędzie się runda pytań wzajemnych. Każdy z kandydatów będzie mógł zadać po dwa pytania, ale dwóm różnym kandydatom, a nie dwa jednej i tej samej osobie.

Druga część to czas na podsumowanie debaty. Każdy z trzynastu kandydatów w wyborach prezydenckich będzie miał 90 sekund na podsumowanie swojego wystąpienia, tzw. swobodną wypowiedź.

Co ważne, kandydaci do studia nie mogą wnosić telefonów komórkowych ani gadżetów, co jak wiemy miało miejsce w poprzednich debatach, a kandydaci przynosili np. flagi czy torby "na gadżety".

Miejsca kandydatów w studio oraz kolejność zadawania pytań

Wiadomo, jaka będzie kolejność zajmowania miejsc w studiu TVP w czasie debaty, a także, kto po kim zabierze głos i będzie odpowiadał na pytania oraz je zadawał konkurentom. Wszystko zostało ustalone w drodze losowania, co wzbudziło emocje wśród części polityków.

Kto prowadzi debatę TVP 12 maja? Troje dziennikarzy z trzech różnych stacji

Debatę poprowadzi troje dziennikarzy. Przedstawicielką TVP będzie Dorota Wysocka-Schnepf, Polsatu News - dziennikarz Piotr Witwicki, a TVN24 Radomir Wit. Jeśli chodzi o przedstawicielkę TVP to już w czasie ustalania szczegółów doszło do zamieszania wokół niej.

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie