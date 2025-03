Sławomir Mentzen zabiega o poparcie u ojca Rydzyka?! "To byłby gamechanger"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich, zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Choć mogłoby się wydawać, że kadencja Andrzeja Dudy zostanie zakończona w chwili wyboru nowego prezydenta, tak nie jest. Ten będzie sprawował swoją funkcję do konkretnego dnia.

Do kiedy trwa kadencja prezydenta Dudy?

Warto pamiętać, że od momentu wyboru nowego prezydenta do chwili, gdy obejmie swój urząd, mija nieco czasu. Wynika to z konstytucyjnego obowiązku spoczywającego na Marszałku Sejmu, by wyznaczyć datę wyborów prezydenckich nie mniej niż 75 dni przed końcem kadencji obecnego prezydenta i nie więcej niż 100 dni.

Zgodnie z tymi założeniami, Andrzej Duda będzie prezydentem do 6 sierpnia 2025 roku. Jak czytamy w Dzienniku Ustaw, dopiero w ostatnim dniu prezydentury nowa osoba może zostać zaprzysiężona na prezydenta i zastępuje go na tym stanowisku. Z chwilą złożenia przysięgi przez nowego prezydenta Andrzej Duda oficjalnie przestanie być głową państwa. Tego samego dnia nowy prezydent przejmie także zwierzchnictwo na Siłami Zbrojnymi RP.

Ta data nie zmienia się, nawet jeśli uda się wybrać nowego prezydenta w pierwszej turze, która odbędzie się 18 maja. Nowy prezydent będzie miał wówczas więcej czasu, by przygotować się do nowej roli.

Te osoby mogą zastąpić Andrzeja Dudę w pałacu prezydenckim

Do tej pory chęć wystartowania w wyborach zgłosiło ponad pięćdziesięciu kandydatów na prezydenta. Tylko siedmiu z tych osób udało się na razie zebrać co najmniej 100 tys. głosów poparcia i zarejestrować się oficjalnie jako kandydat w wyborach (pozostałe osoby mają zarejestrowane wyłącznie swoje komitety wyborcze) - są to: Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg, Szymon Hołownia i Artur Bartoszewicz. Wśród pozostałych potencjalnych kandydatów znajdują się też między innymi: Magdalena Biejat – wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy czy Marek Jakubiak - obecny poseł zasiadający kole Wolni Republikanie. Pełna lista potencjalnych kandydatów znajduje się na oficjalnej stronie PKW.

