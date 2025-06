Exit poll może się pomylić? W historii bywało blisko, ale nigdy aż tak!

I choć historia pokazuje, że exit poll rzadko się myli co do zwycięzcy, to również pokazuje, że margines błędu, szczególnie przy bardzo wyrównanym starciu, potrafi wywołać prawdziwą nerwowość.

2020. Różnica na granicy nerwów

PILNE! Wybory prezydenckie 2025. Wyniki LATE POLL. Zupełnie inne wyniki!

W II turze wyborów w 2020 roku exit poll wskazał Andrzeja Dudę jako zwycięzcę z wynikiem 50,4 proc. Rafał Trzaskowski miał 49,6 proc. Oficjalne wyniki PKW? Duda 51,03 proc., Trzaskowski – 48,97 proc. Niby tylko 0,63 pkt proc. różnicy, ale w praktyce to oznaczało miliony nerwowych refreshów stron z wynikami przez całą noc.

2015. Exit poll mocno przeszacował

W 2015 roku sondaż dał Dudzie 53 proc., a Komorowskiemu 47. Oficjalnie Duda zdobył 51,55 proc. – czyli ponad 1,4 pkt proc. mniej niż prognozowano. Zwycięzca się nie zmienił, ale skala jego zwycięstwa była wyraźnie przeceniona.

2010. Sondaż niemal idealny

Bronisław Komorowski według exit poll miał 53,1 proc., Jarosław Kaczyński – 46,9 proc. Wyniki PKW? Komorowski 53,01, Kaczyński 46,99. Różnica minimalna – zaledwie 0,09 pkt proc. To była precyzja, której nie udało się później powtórzyć.

2025. Dlaczego teraz może być inaczej?

Bo mamy:

– rekordową frekwencję, – masową mobilizację za granicą, – i absolutnie minimalną różnicę między kandydatami.

Exit poll nie obejmuje głosów z zagranicy – a te w 2020 roku miały znaczenie. Teraz mogą mieć jeszcze większe. Jeśli wynik jest w granicy błędu, wszystko się może wydarzyć. Ipsos to profesjonalna firma – ale nawet najlepszy model statystyczny nie jest w stanie idealnie przewidzieć każdej zmiennej w państwie z 30 milionami głosujących.

Wnioski? Exit poll pokazuje prawdziwy klimat wyborczy. Ale oficjalne wyniki – te zliczone do ostatniego głosu przez PKW – mogą być inne. Zwycięzca? Może się nie zmieni. Ale różnica? Może się przesunąć. A gdy wszystko waży się na setnych procenta, to właśnie ta zmiana może zdecydować o wszystkim.

Poniżej galeria zdjęć: Sztab wyborczy Karola Nawrockiego w Warszawie

Wieczór wyborczy - prof Dudek 01.06.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.