Wyniki late poll, które ukazały się po godzinie 23:00, pokazują, że więcej głosów uzyska Karol Nawrocki, który zdobył zgodnie z nimi 50,7 proc. Zaś według late poll Rafał Trzaskowski zdobył 49,3 proc. Wynika, że dane te są nieco zupełnie inne te podane tuż po godzinie 21:00 i zamknięciu lokali wyborczych, bo jak wiemy zgodnie z exit poll Trzaskowski zdobył 50,3 proc., a Trzaskowski 49,7 proc.

Kolejne wyniki late poll mają zostać zaprezentowane około 1 w nocy.

Wyniki late poll to wyniki, do prognozy których używa się danych z lokali wyborczych. W ich przypadku błąd pomiaru zmniejsza się, najpierw do 1 pkt proc, a ostatecznie do zaledwie 0,5 pkt proc. Są więc bardzo zbliżone do tych wyników, które prezentuje Państwowa Komisja Wyborcza. Late poll to dane, które pozwalają poznać prognozowane wyniki wyborów na podstawie cząstkowych danych z losowo wybranych lokali wyborczych.

Są też dane late poll zebrane przez Ogólnopolską Grupę badawczą dla Republiki. Tu także Karol Nawrocki prowadzi w sondażu late poll z wynikiem 50,7 proc. Rafał Trzaskowski zdobył 49,3 proc.

Late poll a exit poll czym się różnią?

Czym late poll różni się od sondażu exit poll? Choćby tym, że ankieterzy opracowują wyniki late poll na podstawie cząstkowych wyników podanych przez obwodową komisję wyborczą już po jej zamknięciu, około godziny 21.00, a nie – jak w przypadku exit poll – na podstawie odpowiedzi wyborców opuszczających lokal wyborczy w ciągu dnia głosowania.

