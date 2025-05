Co wiemy o Rafale Trzaskowskim? Wiek, wzrost, pochodzenie

Sławomir Mentzen w czasie wieczoru wyborczego w niedzielę (18 maja) skupił się przede wszystkim na wyniku, który uzyskał w wyborach prezydenckich, który nazwał historycznym: - Zająłem chyba jednak trzecie miejsce i w związku z tym to największy sukces w historii naszego środowiska - mówił poruszony kandydat, który w wyborach uzyskał wynik 14,81 proc.

Kogo poprze Sławomir Mentzen? Sporo głosów czeka do zgarnięcia

W czasie wieczoru wyborczego po ogłoszeniu pierwszych wyników nie chciał jednak ujawniać, kogo poprze w drugiej turze i czy w ogóle się na to zdecyduje. Zaznaczył, że jego wyborcy "to na szczęście, nie są worki ziemniaków i się ich nie przerzuca z miejsca na miejsce", a do tego każdy z jego wyborców "jest osobą świadomą, rozumną i samodzielnie podejmuje decyzję na kogo zagłosować i czy w ogóle głosować w drugiej turze".

Zapowiedział też, że zamierza pomóc wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze, a szczegóły poda niebawem. Jak zapowiedział, tak zrobił. I w poniedziałek wieczorem ogłosił, że we wtorek (20 maja) w południe w Sejmie przekaże swoją decyzję: - Zapraszam na jutro na 12:00 na konferencję prasową w Sejmie. Powiem komu udzielę poparcia w drugiej turze wyborów - podkreślił.

Co może się wydarzyć? Jeśli Mentzen zdecyduje się przekazać swoje poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich Karola Nawrockiego, to kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość może otrzymać potężne wsparcie, wszak wynik kandydata Konfederacji był trzecim wynikiem pierwszej tury. O tym, jaką decyzję podjął Sławomir Mentezen i kogo poprze, powiadomimy.

Kandydat z trzeciego miejsca i jego rola w II turze wyborów prezydenckich

Przypomnijmy, że w 2015 roku trzecie miejsce za Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim zajął Paweł Kukiz (zdobył wtedy 20,80 proc głosów). Przewaga Dudy nad Komorowskim była wówczas niewielka i wynosiła około 1 punkt proc.

Zaś w 2020 roku trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, który zdobył wtedy 13,87 proc. Jednak wówczas przewaga Andrzeja Dudy w pierwszej turze była nad Trzaskowskim duża, wynosiła 13 punktów procentowych.

