Hołownia wbija szpilkę Sikorskiemu. "Nawet najlepsze exposé nie jest miejscem..."

"Expose" Radosława Sikorskiego w Sejmie

Sejm wysłuchał w środę informacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 r. Informacji wysłuchał też prezydent Andrzej Duda. Prezydent nawiązał później na konferencji prasowej w Sejmie do koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski 1000 lat temu. W środę posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę upamiętniającą 1000. rocznicę koronacji pierwszych królów Polski. Andrzej Duda, ocenił, że rocznica tego wielkiego wydarzenia kontrastowała "dosyć boleśnie z wystąpieniem ministra Sikorskiego, a zwłaszcza z tym, co miało miejsce na końcu". - Gdzie pan minister - de facto - sprowadził to wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je praktycznie na sali sejmowej - powiedział prezydent. - Szkoda, że padło to partyjne hasło. I szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z - de facto - politycznymi, partyjnymi, wycieczkami w trakcie tego wystąpienia - dodał. Sikorski na koniec swojego wystąpienia powiedział w Sejmie: "cała Polska naprzód". Słowa te są hasłem kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej.

Szymon Hołownia wbija szpilkę Radosławowi Sikorskiemu

Do wystąpienia szefa polskiej dyplomacji odniósł się także Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu wbił nawet szpilkę Radosławowi Sikorskiemu. - Nawet najlepsze exposé nie jest miejscem na kampanijne slogany. Chętnych do rozmowy o burzliwym dniu w Sejmie zapraszam na 19 do Czytelnika, czyli pod biuro Platformy. To ludzie są najważniejsi - napisał na platformie X kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

ZOBACZ GALERIĘ: Debata prezydencka w TV Republika

Nawet najlepsze exposé nie jest miejscem na kampanijne slogany. Chętnych do rozmowy o burzliwym dniu w Sejmie zapraszam na 19 do Czytelnika, czyli pod biuro Platformy. To ludzie są najważniejsi.— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) April 23, 2025