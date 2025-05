Hołownia po spotkaniu z Trzaskowskim. Poparł kandydata KO!

Szymon Hołownia w czasie konferencji prasowej w Sejmie przekazał, że we wtorek o godz. 11 spotka się z kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. - Będziemy rozmawiać o tym, co zrobić żeby zmotywować, przekonać, zmobilizować elektorat, który na mnie zagłosował - powiedział lider Polski 2050, który w niedzielnych wyborach (18 maja) zebrał - 4,99 proc. poparcia (Dało mu to piąte miejsce). Szymon Hołownia ogłaszając to, że zamierza spotkać się i rozmawiać z Trzaskowski wyznał:

- Uważam, że trzeba zrobić wszystko, (...) żeby wesprzeć Rafała przed tą drugą turą, bo ona będzie bardzo ważna. Będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby zmotywować, przekonać, zmobilizować elektorat, który na mnie zagłosował, bo od tego miliona głosów, rozumiem, że może zależeć w tych wyborach bardzo dużo, jeśli nie wszystko - powiedział Szymon Hołownia.

Hołownia i Trzaskowski już po rozmowach. Jest poparcie dla kandydata KO

Co ustalono po spotkaniu? Hołownia przekazał: - Rozmawiałem przed chwilą z Rafałem Trzaskowskim. Jest dla mnie oczywiste i jasne, że wyborcy to nie są meble, które można przesuwać. I zgadzam się w tym z innymi kandydatami. Natomiast jasna deklaracja z moich ust musiała paść. I teraz to po stronie Rafała Trzaskowskiego stoi konieczność przekonania wyborców. Rafał Trzaskowski dzisiaj jest w sytuacji, w której musi się wynieść ponad ugrupowanie, z którego się wywodzi. Nie dlatego, że ma się tego wstydzić, ale dlatego, że i Platforma i PiS tę polaryzację rozkręciły. (...) Nie mogę wam tego kazać, ale apeluję, do każdego mojego wyborcy, żeby zagłosował na Rafała. Teraz wszystko w twoich rękach.

Jak wiemy po niedzielnych wyborach, gdy odbyło się głosowanie i pierwsza tura wyborów, 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski oraz kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Zderzenie obu będzie bardzo ciekawe, bo w pierwszej turze uzyskali bardzo zbliżone wyniki: Trzaskowski zdobył 31,36 proc. ( 6 147 797 głosów), a Nawrocki 29,54 proc. (5 790 804 głosów).

Wyniki PKW - pierwsza tura wyborów

Według oficjalnych danych PKW Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, Karol Nawrocki - 29,54 proc. Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - uzyskał 14,81 proc. głosów. Kolejne miejsce zajął Grzegorz Braun z wynikiem 6,34 proc. Na następnych miejscach uplasowali się: Szymon Hołownia z wynikiem 4,99 proc., Adrian Zandberg - 4,86 proc., Magdalena Biejat - 4,23 proc., Krzysztof Stanowski otrzymał 1,24 proc. Joanna Sensyszyn uzyskała 1,09 proc., Marek Jakubiak zdobył 0,77 proc., Artur Bartoszewicz - 0,49 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., a Marek Woch - 0,09 proc.

