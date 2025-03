Spis treści

Ile podpisów na prezydenta? Kandydaci walczą o głosy wyborców

Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie 2025. Marszałek Sejmu oficjalnie zarządził, że pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 18 maja, zaś ewentualna druga tura - 1 czerwca. Teraz przed kandydatami nie lada wyzwanie - muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, aby wystartować w wyborach prezydenckich. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, mają na to czas do 4 kwietnia. Zebrane 100 tysięcy podpisów pozwoli na rejestrację kandydata przez Państwową Komisję Wyborczą. Do tej pory (stan na 5 marca) wymaganą ilość podpisów zdobył Sławomir Mentzen. Działacze Konfederacji dostarczyli do Państwowej Komisji Wyborczej 250 tysięcy podpisów poparcia.

Podpisy na prezydenta. Ilu kandydatów na prezydenta można poprzeć?

Zbieranie podpisów poparcia zazwyczaj organizowane jest przez komitet wyborczy. Stanowiska ze stolikami, na których znajdziemy gotowe do wypełnienia listy poparcia, są dość częstym widokiem w okresie wyborczym w naszych miejscowościach. Dla wyborców istotna jest przede wszystkim jedna informacja - zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego oraz informacjami udzielanymi przez PKW, każdy uprawniony może podpisać kilka list poparcia w wyborach na prezydenta.

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Do tej pory, chęć wystartowania w wyborach zgłosiło aż trzydziestu kandydatów na prezydenta. Wśród nich znajdują się między innymi: Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Hołownia – marszałek Sejmu, lider Polski 2050, reprezentujący Trzecią Drogę, Sławomir Mentzen – lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Magdalena Biejat – wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy, Grzegorz Braun – europoseł Konfederacji Korony Polskiej, Adrian Zandberg – poseł partii Razem, Marek Jakubiak – lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł na Sejm.

Pełna lista kandydatów znajduje się na oficjalnej stronie PKW.

Wybory prezydenckie 2025 już niebawem

W maju i ewentualnie gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia drugiej tury - w czerwcu - Polacy wybiorą prezydenta na pięcioletnią kadencję. Polityk, który będzie urzędował w Pałacu Prezydenckim, będzie mógł potem ubiegać się raz jeszcze o ten urząd. Obecna kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu. Urzędujący prezydent jest drugim politykiem w dziejach III RP, który będzie sprawował urząd prezydenta przez dziesięć lat. Pierwszym był Aleksander Kwaśniewski.

Dudek o polityce - Sławomir Mentzen Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.