Szymon Hołownia program wyborczy: 8 punktów Hołowni

- Chodź ze mną! Razem zmieniamy Polskę w kraj lepszy do życia. Kraj, w którym ludzie są najważniejsi. Chodźmy razem budować Polskę bezpieczną i gościnną. Silną i uczciwą. Zasobną i solidarną. Nowoczesną i zjednoczoną pod biało-czerwoną. Polskę z naszych marzeń, naszych możliwości i naszych umiejętności. Polskę dobrą dla nas i dla naszych dzieci. Dołącz do mnie. Wesprzyj kampanię. I zagłosuj na mnie! - reklamuje swoją kandydaturę Szymon Hołownia.

Przedstawiał on przy tym osiem głównych punktów, na którym opiera swój program wyborczy. Pierwszym z nich jest "rozwój po polsku", co oznacza, że nastąpić ma koniec z faworyzowaniem metropolii! Mieszkańcy każdego miasta w Polsce, od Cieszyna po Hajnówkę, zasługują na równy dostęp do rozwoju. Czas na inwestycje i szanse dla wszystkich regionów, aby Polska rosła w siłę równomiernie. Drugim z punktów jest "tani prąd z polskiego słońca i wiatru", co jest równoznaczne z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE), budowę magazynów energii oraz wykorzystanie energii atomowej. Polska ma być krajem samowystarczalnym energetycznie, opartym na czystych i zrównoważonych źródłach. Jednocześnie chronić mamy nasze lasy, które są cennym zasobem naturalnym i miejscem rekreacji dla ludzi, a nie były wykorzystywane jako paliwo w elektrociepłowniach.

Następne punkty Szymona Hołowni to:

3) Mieszkania w przystępnej cenie. Budownictwo społeczne dla ludzi, zamiast ekstra praw dla deweloperów. Kredyty z normalną marżą, zamiast raju dla banków.

4) Polskie zbrojenia dla polskiej gospodarki. Połowa wydatków na obronność do polskiego biznesu. Wydatki na obronność kołem zamachowym polskiej gospodarki.

5) Bezpieczeństwo. Polska liderem krajów Morza Bałtyckiego i mocnym elementem europejskiego bezpieczeństwa.

6) Polska 100 minutowa. Możliwość dojazdu w 100 minut z każdej wsi do stolicy województwa. Kolej i transport publiczny dla wszystkich, nie tylko wielkich miast.

7) Spółki Skarbu Państwa do naprawy. Koniec z partyjnymi nominatami. Majątek Polaków w ręce fachowców.

Postulaty Hołowni: Walka ze smartfonami w szkołach

Najbardziej twardo Hołownia obstaje jednak przy punkcie ósmym, co kilkukrotnie podkreślał m.in. w trakcie telewizyjnych debat. Z całą pewnością nie zyska on uznania w oczach wielu Polaków, na jego szczęście raczej tych, którzy jeszcze głosować nie mogą. Jak zapowiedział lider Polski 2050, chce on, by wyrzucić ze szkół smartfony, co zapewnić ma zdrowe dzieciństwo bez uzależnień. - Podstawówki bez telefonów. Zdrowe dzieciństwo bez przemocy i uzależnień od technologii - przekonywał.

