i Autor: Super Express (4), SHUTTERSTOCK Wybory prezydenckie

Najnowszy sondaż

Jeden z kandydatów ma powody do radości! ponad 10 pkt proc. przewagi na konkurentem

Najnowszy sondaż rzuca nowe światło na to, jak Polacy oceniają występy kandydatów w debatach publicznych. Wyniki pokazują wyraźnego lidera w ogólnym zestawieniu, ale także ujawniają zróżnicowane preferencje w zależności od wieku respondentów. Kto zatem przekonuje do siebie wyborców i jak zmienia się to w zależności od pokolenia?