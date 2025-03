Jest sondaż prezydencki na 66 dni przed wyborami. Te wyniki rozpromienią Trzaskowskiego. A co z resztą kandydatów?

Jaki majątek ma Krzysztof Stanowski? No biedy nie ma! Liczba mieszkań robi wrażenie!

Wybory prezydenckie w Polsce coraz bliżej. Niewiele ponad dwa miesiące dzielą nas od pierwszej tury, która odbędzie się 18 maja (tura druga zaplanowana jest na 1 czerwca). Kandydaci, którzy wyrazili chęć startu w wyborach zbierają podpisy, rejestrują komitety wyborcze. Wiadomo, że zgodnie z regulacjami do 4 kwietnia jest czas na złożenie wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia kandydata na prezydenta przez każdy z komitetów wyborczych. Skoro do wyborów pozostało niewiele czasu, to nic dziwnego, że pojawiają się kolejne sondaże sprawdzające, kto ma największe szanse na wygraną i zostanie prezydentem.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to zgodnie z sondażem IBRiS dla tygodnika "Polityka", najwięcej głosów zebrałby kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. Chce na niego głosować 35,7 proc. osób. Drugie miejsce w sondażu zajął kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Karol Nawrocki. Może on liczyć na poparcie 22,3 proc. Podium zamyka kandydat Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen z wynikiem 15 proc. głosów. Pozostali kandydaci w sondażu to:

Szymon Hołownia - 6,9 proc.

Magdalena Biejat - 5,3 proc.

Adrian Zandberg - 2,4 proc.

Grzegorz Braun - 1,7 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,4 proc.

Marek Jakubiak - 1,2 proc.

9,1 proc. osób wskazało w badaniu odpowiedź, że nie wie na kogo odda głos

Przy okazji warto wspomnieć ostatni sondaż prezydencki "Super Express", z którego wynikało, że to właśnie Sławomir Mentzen przegonił Karola Nawrockiego, a to oznacza, że gra o drugą turę wyborów może być zacięta.

Frekwencja wyborcza 2025. Ile osób chce wziąć udział w głosowaniu?

Sprawdzono także, jak wyglądałaby frekwencja wyborcza, gdyby wybory odbyły się już w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że udział w wyborach prezydenckich wzięłoby 52,5 proc. osób, a 38,9 proc. nie poszłoby do głosowania, zaś 8,6 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Badanie wykonane przez IBRiS przeprowadzono w dniach 4-5 marca metodą CATI na próbie 1 tys. pełnoletnich obywateli polskich.

