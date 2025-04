Joanna Senyszyn wyjawiła, dlaczego wzięła udział w wyborach prezydenckich. Mało kto się spodziewał

- Poza tym bardzo lubię kampanię wyborczą. Brałam udział w bardzo wielu. To jest taki inny rodzaj życia i zwłaszcza po śmierci mojego męża, kiedy byłam bardzo przygnębiona, a on bardzo chciał, żebym kandydowała, to wstąpiło we mnie nowe życie. Musze myśleć o kampanii, a nie o prywatnych sprawach więc bardzo mi to dobrze zrobiło - wyjawiła kandydatka.