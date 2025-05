Kaczyński ostro do Kosiniaka-Kamysza. "Dokąd zmierzacie, kierownictwo PSL?"

Kaczyński o deklaracji Władysława Kosiniaka-Kamysza

Kandydat KO uzyskał w niedzielnych wyborach prezydenckich 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc. i 1 czerwca zmierzą się w II turze wyborów. PSL popierało marszałka Sejmu, lidera Polski2050 Szymona Hołownię, który jako kandydat Trzeciej Drogi uzyskał 4,99 proc. W poniedziałek Naczelny Komitet Wykonawczy PSL zdecydował, że wezwie działaczy partii i jej zwolenników do poparcia Trzaskowskiego w II turze wyborów. We wtorek szef PiS odnosząc się do decyzji władz PSL napisał na platformie X, że "mówili o wartościach i tradycji, mieli bronić polskiego rolnictwa i wsi; mówili o bezpieczeństwie, ale to tylko słowa". - Gdy przyszło do czynów, bezwarunkowo poparli kandydata, który jest tego wszystkiego zaprzeczeniem. Trzaskowski - walczący z krzyżem ambasador paktu klimatycznego, który w osiłkach szturmujących granicę widział ludzi potrzebujących wsparcia. Dokąd zmierzacie, kierownictwo PSL? Co na to wasi wyborcy? - napisał Kaczyński.

Prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w poniedziałek, że Polska potrzebuje obecnie współpracy, porozumienia oraz solidarności w najważniejszych sprawach, takich jak bezpieczeństwo granic kraju i obywateli. W związku z tym - podkreślił - musi "być dobra współpraca pomiędzy rządem a prezydentem, pomiędzy ministrem obrony narodowej, a zwierzchnikiem Sił Zbrojnych". Zadeklarował "pełną współpracę z prezydentem Rafałem Trzaskowskim".

I tura wyborów prezydenckich - wyniki

Rafał Trzaskowski zdobył 6 147 797 głosów (31,36 proc.) a Karol Nawrocki - 5 790 804 głosy (29,54 proc.) Sławomir Mentzen zdobył 2 902 448 głosów - 14,81 proc., Grzegorz Braun 1 242 917 - 6,34 proc., Szymon Hołownia 978 901 - 4,99 proc., Adrian Zandberg 952 832 - 4,86 proc., Magdalena Biejat 829 361 - 4,23 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Krzysztof Stanowski, który uzyskał 243 479 głosów - 1,24 proc., Joanna Senyszyn 214 198 - 1,09 proc., Marek Jakubiak 150 698 - 0,77 proc., Artur Bartoszewicz 95 640 - 0,49 proc., Maciej Maciak 36 371 - 0,19 proc., Marek Woch 18 338 - 0,09 proc.

