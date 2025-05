Prezydencki wyścig trwa! Kandydaci nie zwalniają tempa [RELACJA NA ŻYWO]

Poseł PiS Przemysław Czarnek został zapytany przez Jacka Prusinowskiego z SUper Expressu, czy sukces prawicowych kandydatów w I turze wyborów prezydenckich sprawia, że Karolowi Nawrockiemu będzie łatwiej w II turze.

- Ani łatwo ani trudno. Trzeba przekonać tych, którzy do tej pory nie głosowali na Karola Nawrockiego. Jasne, że będzie nam łatwiej trafić do ludzi głosujących na panów Brauna i Mentzena, niż na panią Biejat. To oczywiste i w tym sensie wyniki pierwszej tury są bardzo dobre. Pokazują też, że społeczeństwo wróciło do nastrojów centroprawicowych - odpowiedział polityk.