Nowy sondaż przed II turą. Tusk pomoże Trzaskowskiemu?

Mentzen porozmawia z Trzaskowskim Nawrockim

To decydujące dni przed II turą wyborów prezydenckich. Już 23 maja Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski będą debatować w TVP, a w niedzielę, 25 maja obaj kandydaci organizują wielkie marsze w Warszawie. Bardzo duże znaczenie będzie miało to, jak 1 czerwca zachowają się wyborcy Konfederacji. Nic więc dziwnego, że Sławomir Mentzen postanowił zaprosić obu kandydatów do rozmowy na swoim kanale na YouTube. - Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie - napisał polityk na platformie X. Rozmowa z Karolem Nawrockim ma się odbyć w czwartek 22 maja, z kolei 24 maja gościem Sławomira Mentzena będzie Rafał Trzaskowski.

Tusk pomoże Trzaskowskiemu? Sondaż

Wiele wskazuje na to, że Donald Tusk może włączyć się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Premier będzie obecny na marszu 25 maja, a podczas wywiadu dla TVP Info przyznał, że zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej jest niezwykle ważne. - Rafał Trzaskowski będzie dobrym prezydentem, bo nie będzie prezydentem wojny domowej. Nie ma w tym ani słowa przesady. Pan Nawrocki, jak wiemy, jest decyzją i pomysłem Jarosława Kaczyńskiego nie na powrót do władzy, tylko na robienie nieustannego bałaganu i nieustannego konfliktu politycznego po to, aby PiS wróciło do władzy - ocenił Donald Tusk.

Jednak z najnowszego sondażu przygotowanego na zlecenie portalu Onet.pl wynika, że zaangażowanie się Donalda Tuska w kampanię Rafała Trzaskowskiego nie byłoby zbyt dobre dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. 31,1 procent wyborców uważa, że premier bardziej zaszkodzi niż pomoże Trzaskowskiemu, 20,6 procent uważa przeciwnie, zaś 23,9 procent sądzi, że nie będzie to miało znaczenia.

ZOBACZ GALERIĘ: Donald Tusk - Wybory 2025

R. FOGIEL: JAK TUSK DOSTANIE PEŁNIĘ WŁADZY WEŹMIE SIĘ ZA KONFEDERACJĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Donald Tusk jest dobrym premierem? Tak Nie Nie wiem