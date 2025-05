Kaczyński wystąpił w Kanale Zero. Oskarża media i Tuska: „To jest atak niemiecki”

„Trzaskolotek” w Kanale Zero

We wtorkowym odcinku „Komentarza” w Kanale Zero pojawił się gość, którego nikt się nie spodziewał – prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jego pierwsze wystąpienie w tym formacie i, jak zapewnił, z uwagą śledzi działania młodszych polityków. Tematem rozmowy była przede wszystkim kampania prezydencka 2025 i tocząca się w mediach ofensywa przeciw Karolowi Nawrockiemu – kandydatowi PiS, którego atakują m.in. Onet i inne redakcje.

Jest to film kampanii wyborczej Karola Nawrockiego - Wybory okiem Jarosława Kaczyńskiego.

„To jest atak niemiecki. Onet to są jednak Niemcy” – mówi Kaczyński

Pytany o lawinę publikacji wymierzonych w Nawrockiego, prezes PiS nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z czymś bezprecedensowym

„Nie mieli niczego takiego jak w tej chwili. Żałuję, że muszę coś takiego oglądać, ale rzeczywiście to jest zupełnie niebywałe” – powiedział Kaczyński.

Prezes poszedł dalej i stwierdził wprost, że to „atak niemiecki”.

„Onet to są jednak Niemcy, więc to jest atak niemiecki, bo zwycięstwo Karola Nawrockiego tak ważne dla Polski jest i zagraża planowi jednego państwa europejskiego” – oznajmił.

W jego ocenie mamy do czynienia z próbą „miękkiej budowy imperium” przez Niemcy, w której Polska miałaby pełnić rolę „poddanych”.

„Nie chcemy być poddanymi. Mówię tutaj jako Polak i sądzę, że reprezentant przynajmniej zdecydowanej większości Polaków” – podkreślił.

Zielony Ład, ETS2 i uderzenie w Polskę lokalną

Kaczyński obszernie komentował również sytuację Polski w UE.

„To nie jest tylko kwestia godnościowa, ale też zwykłych interesów, interesów jednostkowych, rodzinnych. Będzie nam się gorzej żyło niż w Polsce naprawdę niepodległej” – mówił.

Zaatakował Europejski Zielony Ład, system ETS2 i unijną politykę energetyczną, uznając je za zamach na rolnictwo, lokalne społeczności i suwerenność gospodarczą. Według niego mamy do czynienia z powrotem koncepcji „rozwoju tylko w kilku dużych ośrodkach”.

„Najbardziej będzie zaatakowana Polska lokalna. To ona stwarza najwięcej kłopotów tym planom” – przekonywał.

Kanthak: „Atak prowadzony na śmierć i życie. Tusk się boi”

Jan Kanthak, prowadzący rozmowę, nie krył emocji. W jego ocenie działania mediów wymierzone w Nawrockiego to „paniczny atak mainstreamu”, a sam Donald Tusk jest przerażony.

„Widzimy, jak Donald Tusk jest przerażony. Wczorajszy wywiad w Polsacie, jego trzęsące się dłonie i taka mina przerażenia” – komentował poseł.

Przypomniał też wcześniejsze słowa Tuska z TVN o „materiałach na Nawrockiego”, które miały dopiero trafić do mediów.

„To ciekawe, że premier wchodzi w rolę rzecznika mediów. I okazuje się, że głównym źródłem informacji jest pan Jacek Murański” – ironizował Kanthak.

Kaczyński: „To burleska najniższego rodzaju”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie przebierał w słowach, oceniając działania Donalda Tuska oraz medialną ofensywę wobec Karola Nawrockiego. W rozmowie w Kanale Zero przekonywał, że kampania wymierzona w kandydata PiS to nie tylko polityczna walka, ale wręcz spektakl pogardy i manipulacji. Porównał ją do objazdowych teatrzyków z czasów wojny, nazywając całość „burleską najniższego rodzaju”.

Zdaniem Kaczyńskiego, atmosfera wokół Nawrockiego i tempo publikowania kolejnych oskarżeń świadczą o panice po stronie obozu władzy. Wprost mówił o politycznym zdziczeniu, w którym „bierze się wszystko, co akurat leży pod ręką”, niezależnie od poziomu wiarygodności. Jako przykład podał powoływanie się przez premiera Donalda Tuska, jak twierdził, na osoby całkowicie niewiarygodne, w tym celebrytów znanych z kontrowersyjnych wystąpień.

Podkreślił przy tym, że nigdy nie zaakceptowałby takich „źródeł”, nawet gdyby przyniósł mu je zaufany współpracownik. „Powiedziałbym, żeby się mocno nad sobą zastanowił” – skwitował.

„To, co robi Tusk, jest burleską najniższego rodzaju. Obrażającą. W czasie wojny krążyły takie teatrzyki po Polsce. To jest coś okropnego” – grzmiał Kaczyński.

Odnosząc się do doniesień medialnych, które mają rzekomo obciążać Karola Nawrockiego, mówił: „Trzeba powiedzieć jedno – to musi być stan jakiejś paniki, gdzie przyjmuje się wszystko, cokolwiek tylko jest pod ręką”.

