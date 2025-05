Nowy sondaż Super Expressu. Walka o władzę wchodzi w decydującą fazę

„Trzaskolotek” w Kanale Zero

PiS na prowadzeniu. KO tuż za nim

Zgodnie z wynikami badania zrealizowanego 25 maja 2025 r., Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,61 proc. poparcia. Niewiele mniej – 32,04 proc. – zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Różnica między dwoma głównymi ugrupowaniami pozostaje minimalna i mieści się w granicy błędu statystycznego.

Konfederacja umacnia się na trzecim miejscu

Zaskoczeniem nie jest wysoki wynik Konfederacji Wolność i Niepodległość, która zdobywa 16,43 proc. głosów. To wynik istotnie wyższy niż poparcie dla pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Notowania Konfederacji utrzymują się na wysokim poziomie od momentu wyborów prezydenckich 2025 i pokazują trwałe zakorzenienie formacji wśród wyborców.

Trzecia Droga i Lewica walczą o próg

Wynik Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) to 6,68 proc., co oznacza niebezpieczne zbliżenie się do progu wyborczego. Nowa Lewica (Wiosna + SLD) uzyskała 6,01 proc. poparcia. Poniżej progu znalazła się natomiast Partia Razem z wynikiem 4,43 proc..

Pozostałe partie i metodologia badania

Na inne ugrupowania wskazało jedynie 0,8 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi około 3 proc., a struktura próby została dobrana z uwzględnieniem płci, wieku i miejsca zamieszkania.

Sondaż w cieniu II tury wyborów prezydenckich

Wyniki badania opublikowanego na kilka dni przed II turą wyborów prezydenckich 2025 stanowią także ważny barometr politycznych nastrojów. Pokazują nie tylko trwałość poparcia dla największych partii, ale też potencjalne kierunki powyborczych sojuszy – szczególnie w kontekście rosnącej siły Konfederacji i coraz większej niepewności po stronie centrolewicy.

