Kaczyńsk opublikował zdjęcie żony Nawrockiego w zaskakującym objęciu. Ciężko uwierzyć

Sondaż Super Expressu: Wynik może rozgrzać kampanię do czerwoności, Polacy wskazali faworyta

Marta Nawrocka – nie tylko żona kandydata, ale też gwiazda kampanii

Choć oficjalnym kandydatem w wyborach prezydenckich 2025 jest Karol Nawrocki, jego żona Marta coraz częściej kradnie show. Aktywnie wspiera męża w kampanii, publikuje relacje z wydarzeń, udziela wywiadów, a jej zdjęcia zyskały w sieci tysiące udostępnień. Nie inaczej było tym razem – fotografia ze stadniny koni, na której trzyma na rękach kota, trafiła prosto na profil Jarosława Kaczyńskiego.

„Fiona i Czarek pozdrawiają!”

Taki podpis pojawił się pod zdjęciem udostępnionym przez lidera PiS w serwisie X. Jarosław Kaczyński, znany miłośnik kotów, nie ukrywa sympatii do Marty Nawrockiej. Jej zdjęcie z kotem – wykonane podczas wizyty w stadninie koni arabskich – najwyraźniej trafiło w gust prezesa.

Kociarze z krwi i kości

W jednym z wywiadów Marta Nawrocka zdradziła, że cała jej rodzina kocha koty. Nic dziwnego, że również kampania męża zyskała cieplejszy, bardziej ludzki wymiar – zdjęcia z kotami przełamują polityczny chłód i budują pozytywny wizerunek kandydata.

Wybory prezydenckie 2025 – emocje i symbole

W kampanii, w której każdy gest ma znaczenie, publikacja Jarosława Kaczyńskiego to coś więcej niż tylko sympatyczny wpis. To subtelny przekaz o zaufaniu i rodzinnych wartościach. Wizerunek Marty Nawrockiej, kobiety zaangażowanej, rodzinnej, otwartej – wpisuje się w strategiczną narrację sztabu. Tym bardziej że według ekspertów to właśnie emocje i autentyczność zdecydują o wyniku II tury wyborów.

A może to właśnie kot przyniesie szczęście?

Nie wiadomo, czy Czarek i Fiona faktycznie wydali polityczne poparcie, ale jedno jest pewne – kampania Karola Nawrockiego zyskała nową, czułą twarz. A jeśli Marta Nawrocka będzie pojawiać się w kolejnych materiałach, z takim samym wdziękiem jak dotąd, może się okazać, że to właśnie ona – razem z kotem – będzie jednym z najmocniejszych atutów tej kampanii.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na zorganizowanej przez telewizję Republika debacie przedwyborczej w Końskich

Fiona i Czarek pozdrawiają! pic.twitter.com/m8qMvppoy8— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 30, 2025

