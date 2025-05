Czy Szymon Hołownia startował już na prezydenta?

Szymon Hołownia wszedł do polityki w 2020 roku. Zdecydował się wówczas wystartować w wyborach prezydenckich i osiągnął bardzo dobry wynik. Głos oddało wówczas na niego ponad 2,6 milionów wyborców, co oznaczało trzecie miejsce. Przed II turą wyborów, podczas której zmierzyli się ze sobą Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia zapowiedział wzięcie udziału w głosowaniu. - Powinniśmy chodzić na wybory. Od naszych decyzji zależy nie tylko nasz komfort, ale los całej wspólnoty. - Ja, jeden z milionów Polaków, nie mam w II turze swojego kandydata. Nie mam go, ale na wybory pójdę i oddam głos. Ten głos oddam nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji Polski Andrzeja Dudy i jego partii PiS - zadeklarował w 2020 roku. Wiele osób było wtedy zaskoczonych, że oficjalnie Hołownia nie poparł Rafała Trzaskowskiego.

Ile lat ma Szymon Hołownia? Ile ma wzrostu?

Szymon Hołownia to polityk z kilkuletnim doświadczeniem. Jak już wcześniej opisywaliśmy, swoją przygodę z polityką rozpoczął od 2020 roku i startu w wyborach prezydenckich. Trzy lata później, jego partia Polska 2050 weszła w koalicję z PSL i wystartowała jako Trzecia Droga w wyborach prezydenckich 2023. Wspólnie z Koalicją Obywatelską oraz Lewicą udało im się stworzyć rząd. Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu. Polityk urodził się 3 września w 1976 roku w Białymstoku, za kilka miesięcy skończy 49 lat. Szymon Hołownia ma 1,88 metra wzrostu.

Szymon Hołownia w "Mam talent"

Szymon Hołownia zyskał popularność jako współprowadzący program "Mam talent". Razem z nim show prowadził Marcin Prokop. Duet ten prowadził "Mam talent" przez dwanaście sezonów. - Znam tylko jednego katolickiego publicystę, który powiedział, że dopóki występuję w Mam talent!, on nie będzie ze mną rozmawiał. Dziś uważam, że dobrze wybrałem. Dzięki Mam talent! spotkałem ludzi, których nigdy bym nie spotkał, dotarłem do motywacji, których nigdy bym nie dotknął - powiedział w 2008 roku Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia - książki. Jest autorem kilkunastu pozycji

Szymon Hołownia przed wejściem w świat polityki, pracował jako dziennikarz, m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku Polska", "Rzeczpospolitej" oraz "Wprost". Napisał także kilkanaście książek:

"Kościół dla średnio zaawansowanych"

"Tabletki z krzyżykiem"

"Ludzie na walizkach"

"Monopol na zbawienie"

"Bóg. Życie i twórczość"

"Ludzie na walizkach. Nowe historie"

"Bóg, kasa i rock’n’roll" (wspólnie z Marcinem Prokopem)

"Last minute. 24h chrześcijaństwa na świecie"

"Niebo dla średnio zaawansowanych" (wspólnie z Grzegorzem Strzelczykiem)

"Wszystko w porządku. Układamy sobie życie" (wspólnie z Marcinem Prokopem)

"Holyfood, czyli 10 przepisów na smaczne i zdrowe życie duchowe"

"Jak robić dobrze"

"Święci codziennego użytku"

"36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej gorączki, czyli Katechizm według Szymona Hołowni"

"Instrukcja obsługi solniczki"

"Ludzie w czasach Jezusa"

"Święci pierwszego kontaktu"

"Boskie zwierzęta"

"Maryja. Matka rodziny wielodzietnej"

"Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci"

"Teraz albo nigdy"

"Fabryka jutra"

Szymon Hołownia - jakie zna język obce?

Szymon Hołownia zna bardzo dobrze język angielski, potrafi się również komunikować w języku rosyjskim w stopniu komunikatywnym. O znajomości języków obcych polityków mówił podczas jednego z wieców wyborczych. - Dobrze znam angielski, rosyjski komunikatywnie, niemiecki tylko trochę, ale pałam do niego “perwersyjną miłością” z powodu czasownika na końcu zdania - powiedział Szymon Hołownia. Poniżej wywiad w języku angielskim, jakiego marszałek Sejmu udzielił "Atlantic Council":

Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu. Do kiedy?

Szymon Hołownia po wyborach w październiku w 2025 roku został wybrany na marszałka Sejmu. Umowa koalicyjna zakłada jednak, że polityk zostanie zmieniony w połowie kadencji. 13 listopada 2025 roku będzie ostatnim dniem, kiedy Szymon Hołownia będzie pełnił tę funkcję. Zgodnie z umową koalicyjną, na tym stanowisku zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. - Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Zapowiadam wam więc, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy, z szacunku do tych 21 mln Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejkach, żebyśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali - chciałbym w to wierzyć - mam już za sobą etap show i etap płomiennej publicystyki i że chcecie, żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm - mówił Szymon Hołownia po wyborze na marszałka Sejmu.

ZOBACZ GALERIĘ: Szymon Hołownia u Antoniego Dudka

Dziękuję. Obiecuję, że to będzie nowy, otwarty Sejm. W Sejmie X Kadencji Patria zawsze będzie stała nad interesem tej, czy innej partii.— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) November 13, 2023

